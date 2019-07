Lunedì 15 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island: le anticipazioni che sono trapelate fino ad oggi, fanno sapere che accadrà di tutto sia nei villaggi che durante i falò. Sabrina arriverà a piangere per il fidanzato Nicola, mentre David sarà deluso dal comportamento di Cristina. Katia, invece, si troverà ad affrontare la diffidenza di tutti i compagni: sia i single che le altre protagoniste del cast, infatti, metteranno in discussione la sincerità della ragazza.

Temptation: Ilaria interrompe il falò e fugge via

Mancano pochi giorni ad una nuova puntata di Temptation Island: come ogni settimana, il magazine di Uomini e Donne ha dato qualche interessante anticipazione di quello che accadrà lunedì prossimo.

Si è saputo che Sabrina piangerà disperatamente per Nicola: dopo essere stata molto vicina al single Giulio nei primi giorni, la 42enne arriverà a stare male per il compagno per un motivo che lascerà il pubblico senza parole.

Ilaria, invece, sarà molto provata da un video che vedrà al falò: la giovane, infatti, abbandonerà la spiaggia in lacrime senza finire di vedere le immagini che Filippo Bisciglia le ha proposto di Massimo con la tentatrice Elena.

Katia dovrà fare i conti con i pareri negativi di tutti i suoi compagni d'avventura: sul web, infatti, si legge che la protagonista del reality non sarà creduta né dai single né dalle altre fidanzate quando piangerà vedendo Vittorio tra le braccia di Vanessa.

Un membro del cast (il cui nome non è stato precisato per non rovinare l'effetto sorpresa) si arrabbierà molto nel vedere un filmato della sua dolce metà, ma non si tratterrà dall'approfondire la conoscenza con una single in particolare.

David sarà spiazzato dal comportamento di Cristina e, si dice, potrebbe arrivare a chiedere il falò di confronto immediato con lei a circa metà percorso del "viaggio nei sentimenti".

Due falò di confronto nella quarta puntata di Temptation

I momenti più attesi della quarta puntata di Temptation Island, però, sono quelli in cui i protagonisti si confronteranno al falò: lunedì 15 luglio, dunque, vedremo sicuramente Andrea e Jessica faccia a faccia.

Il ragazzo, dopo aver visto la fidanzata vicinissima al single Alessandro, ha richiesto per la seconda volta in pochi giorni un incontro chiarificatore con lei: a differenza di quello che è accaduto nella serata di debutto, stavolta la Battistello si presenterà e insieme decideranno cosa farne della storia d'amore di due anni che hanno vissuto.

A ritrovarsi davanti a Filippo Bisciglia, però, saranno anche altri due membri del cast: il magazine di U&D, infatti, ha anticipato che sarà uno dei fidanzati a chiedere il falò immediato con la sua dolce metà dopo aver visto qualcosa che non gli è affatto piaciuto (la coppia potrebbe essere quella formata da David e Cristina del Trono Over).