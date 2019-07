Le puntate estive di Beautiful sanciranno la scoperta del segreto relativo a Beth Spencer. L'annuncio è stato dato qualche settimana fa dal Produttore Esecutivo Bradley Bell, il quale ha anche precisato che, prima di allora, ci saranno alcuni drammi. Uno di essi, in effetti, si è già verificato con la morte di Emma Barber, caduta con la sua auto giù da un dirupo. Ma, anche se lei non ha fatto in tempo a raccontare alla Logan che Beth non è morta, sempre più personaggi saranno a conoscenza dell'importante segreto e continueranno a discutere sulla necessità di rivelarlo ai genitori della bambina.

Alla lista delle persone informate sul fatto potrebbe aggiungersi presto anche Liam, che difficilmente potrà fare a meno di correre dalla ex moglie per condividere con lei la grande notizia.

Beautiful anticipazioni: Liam ascolta una conversazione su Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful confermano che la trama intorno a Beth Spencer si andrà ulteriormente complicando. Al momento sono a conoscenza della verità Flo e la madre Shauna, Zoe e Xander, il quale continuerà ad essere certo che Thomas abbia avuto un ruolo determinante nella morte di Emma Barber.

La strategia della conversazione indesiderata è stata utilizzata per portare alla scoperta sia Xander che Emma e a breve potrebbe mettere anche Liam in una situazione inaspettata. Gli spoiler, infatti, rivelano che lo Spencer ascolterà un dialogo che accenderà la sua curiosità e che lo porterà a richiedere ulteriori informazioni. Qualcosa di simile era accaduto in passato per Hope che, ascoltando un dialogo tra Flo e Zoe, aveva sentito nominare il nome di Beth. All'epoca non c'era stata una svolta degna di nota ma la speranza è che Liam possa cominciare a farsi delle domande concrete.

Trame Beautiful: il matrimonio di Hope e Thomas si avvicina

In attesa di scoprire quale esito avrà la conversazione ascoltata da Liam, le anticipazioni di Beautiful confermano che i preparativi per il matrimonio di Thomas e Hope entreranno nel vivo. Anche se lei metterà in chiaro di non essere innamorata ma di avere accettato solo per il bene di Douglas, la coppia inviterà amici e parenti alla cerimonia che verrà organizzata rapidamente. Brooke e Liam continueranno ad opporsi a tale decisione ma la coppia sicuramente arriverà davanti all'altare, dato che circolano già in rete alcune immagini relative al fatidico momento.

Le nozze verranno interrotte proprio dal grande annuncio? Il senso si colpa di Flo e Xander, nonché il dialogo ascoltato da Liam, potrebbero essere gli ingredienti perfetti per fermare la cerimonia appena prima del 'sì'. E, considerando che Bradley Bell ha parlato di un incredibile cliffhanger, tutto fa pensare ad un colpo di scena che terrà tutti con il fiato sospeso.