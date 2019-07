Cresce l'attesa per il falò di confronto finale che vedrà protagonisti Ilaria e Massimo: la coppia di Temptation Island ha catturato l'attenzione del pubblico e il fatto che il loro incontro dopo ben 21 giorni di separazione sia rimasto in sospeso, non fa che accrescere la curiosità. Infatti, durante la quinta puntata i telespettatori hanno potuto vedere solo una parte del colloquio della coppia e non si sa ancora se i due torneranno insieme oppure no.

Ilaria e Massimo a confronto

Dopo il week-end da sogno di Massimo con la tentatrice Elena, durante il quale alcune immagini hanno indignato il popolo del web, finalmente Ilaria ha avuto la possibilità di incontrare il fidanzato, a seguito della sua decisione di non passare due giorni fuori con Javier, il single al quale si era molto avvicinata. La Teolis è apparsa molto innervosita, fin dalle battute iniziali: la ragazza ha visto crescere, suo malgrado, la complicità tra Massimo ed Elena e per lei adesso è giunto il momento di avere dei chiarimenti.

Mentre Ilaria è apparsa molto determinata, il popolo del web non ha dubbi: alla fine la Teolis perdonerà Massimo e i due torneranno a casa insieme. Anche se in più di un'occasione la giovane ha espresso la volontà di non voler più al suo fianco un ragazzo che non l'ha rispettata, non è escluso che alla fine i sentimenti abbiano la meglio. La Teolis, infatti, ha anche ammesso di essere innamorata di Massimo, nonostante tutto ciò che ha visto.

Ilaria potrebbe perdonare Massimo

Adesso, non resta che attendere la puntata conclusiva del docu-reality per conoscere le sorti della coppia: è chiaro che al momento si tratta solo di pronostici. Le coppie che partecipano al programma, infatti, hanno l'obbligo di rimanere in silenzio fino alla conclusione delle puntate per non rovinare l'effetto sorpresa al pubblico. Inoltre, lunedì prossimo scopriremo anche come andrà a finire tra Katia e Vittorio e Sabrina e Nicola.

Tre le coppie che hanno già concluso il loro viaggio nei sentimenti: David e Cristina sono usciti insieme, mentre per Arcangelo e Nunzia e Jessica ed Andrea è tutto finito. Sul web imperversano le supposizioni sul futuro dei fidanzati: Ilaria alla fine riuscirà a trovare il coraggio di lasciare per sempre Massimo o i due decideranno di dare un'altra possibilità alla loro relazione? Sono stati proprio i due a rivelare di aver avuto in passato l'intenzione di avere un figlio e chissà se magari l'amore non avrà al meglio.

Massimo, però, dovrà chiarire molto su ciò che gli è successo stando a contatto con Elena: il giovane ha interrotto il weekend con la tentatrice ma non è chiara ancora la motivazione, che probabilmente verrà spiegata proprio al falò di confronto. L'ultima puntata di Temptation Island riserverà numerosi colpi di scena.