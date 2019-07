L'appassionato pubblico di Temptation Island qualche giorno fa ha appreso una bella notizia: Mediaset ha annunciato che in questi ultimi giorni di luglio ci sarà un doppio appuntamento con il Reality Show. Dunque la sesta ed ultima puntata andrà in onda stasera 29 luglio, mentre lo speciale "un mese dopo" verrà trasmesso domani, martedì 30.

Nel corso dell'appuntamento di questa sera verrà mostrata la seconda parte del confronto tra Ilaria e Massimo, dopodiché sarà lasciato spazio agli ultimi due falò per le coppie ancora in gioco, Nicola e Sabrina e Katia e Vittorio.

Domani sera, invece, ci sarà uno speciale per far conoscere ai telespettatori cos'è successo un mese dopo la fine delle registrazioni, indipendentemente se i fidanzati abbiano scelto o meno di andare via insieme o separati. Filippo Bisciglia, intervistato dal settimanale Spy, ha dichiarato che in entrambe le puntate accadranno cose che il pubblico non si aspetta. In particolare, durante la serata speciale si verificheranno dei colpi di scena imprevedibili.

Nell'ultima puntata al falò di confronto tra Massimo e Ilaria ci sarà un finale non scontato

Stasera, 29 luglio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda il sesto appuntamento con Temptation Island che ripartirà dal falò di confronto tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, interrotto alla fine della puntata precedente. Dopo la scelta della coppia sul proprio futuro, toccherà a Sabrina Martinengo e Nicola Tedde scegliere se andare via dal programma insieme o separati.

Infine sarà la volta di Katia Fanelli e Vittorio Collina.

Secondo le anticipazioni rilasciate da Bisciglia, il chiarimento tra Massimo e Ilaria avrà un finale per nulla scontato. Per quanto riguarda le altre due coppie, è bene prepararsi ad altre sorprese. Il conduttore romano non ha lasciato trapelare ulteriori informazioni, limitandosi a ribadire che i telespettatori rimarranno stupiti.

Temptation Island: durante lo speciale le sei coppie racconteranno cos'è accaduto dopo le registrazioni

Temptation Island non si concluderà stasera con gli ultimi falò.

Domani 30 luglio andrà in onda uno speciale in cui Filippo Bisciglia incontrerà le sei coppie che hanno partecipato al programma: Jessica e Andrea, Ilaria e Massimo, Nunzia e Arcangelo, Vittorio e Katia, Nicola e Sabrina e David e Cristina. I concorrenti del docu-reality spiegheranno come hanno trascorso il mese successivo al termine del programma, e il pubblico così potrà scoprire se hanno confermato o meno le decisioni prese ai vari falò di confronto.

Il conduttore ha svelato che durante lo speciale ci saranno ulteriori colpi di scena che nemmeno lui immaginava potessero verificarsi. Dunque ha avvisto che tutto ciò che il pubblico si aspetta di vedere potrebbe non accadere.