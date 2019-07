Nuovi episodi arrivo della soap opera spagnola 'Il Segreto' che vede dei cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 22 per arrivare fino a venerdì 26 luglio svelano che sarà al centro delle trame la figura di Maria. La giovane donna farà i conti con la presenza nel paese di Puente Viejo, dell'amico Roberto con il quale avrà modo di parlare di una serie di vicende.

La madre di Esperanza presenterà il cubano al Mesia che rimarrà sconvolto dall'arrivo di una persona inattesa. Fernando non riuscirà a controllare la rabbia che aumenterà con il passare del tempo e scoprirà che Beltran ed Esperanza chiamano Roberto zio.

Fernando ottiene l'alleanza di Francisca Montenegro

Il Mesia potrà godere della vicinanza di Francisca (Maria Bouzas) che si dimostrerà dello stesso parere dell'uomo pensando che possa essere scomoda la presenza di Roberto.

La Montenegro comincerà a mostrare la disapprovazione nei confronti del cubano e non perderà occasione per mettere alla berlina l'ospite. Carmelo (Raul Pena) avrà intenzione di parlare con Alvaro, dopo l'ottimo lavoro svolto dal medico che ha salvato la vita di molte persone grazie all'aiuto di un'infermiera come Elsa.

Irene riceve la proposta lavorativa da parte del redattore Anacleto

Hipolito e Onesimo proseguiranno con la vendita della bevanda per combattere l'amnesia, che provocherà dei brutti ricordi negli abitanti del paese di Puente Viejo.

Carmelo e Severo escluderanno la possibilità che Eustaquio e Lamberto rappresentino un pericolo e crederanno che sia terminata la paura per Julieta (Claudia Galan). Irene avrà un incontro con Anacleto che gli chiederà di tornare a lavorare per il suo giornale concedendole la possibilità di mettere la sua firma. La compagna di Severo dovrà valutare se ci siano i presupposti per compiere questa scelta fondamentale per tornare a fare il proprio lavoro.

Elsa racconta un segreto inaspettato ad Alvaro

Roberto troverà il modo per farsi conoscere dai paesani e sarà in grado di attirare le simpatie di Matias e Marcela. Questa presenza costante di Roberto aumenterà le gelosie di Fernando che non riuscirà ad accettare questo comportamento del forestiero presentatosi nella villa della Montenegro. Alvaro confesserà a Elsa la paura di potersi innamorare di lei dopo aver passato del tempo in compagnia della Laguna.

Adela rimarrà vittima di un malore improvviso e verrà portata d'urgenza in ospedale provocando la tristezza di Carmelo. Elsa deciderà di svelare ad Alvaro di possedere i soldi riguardanti l'eredità del padre credendo nella buona fede del medico.