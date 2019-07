È andata in onda ieri sera la seconda puntata del format estivo di Canale 5, Temptation Island, giunto ormai alla sesta edizione. Le sei coppie di quest'anno, presentate nella prima puntata dello scorso 24 giugno, sono: Sabrina e Nicola, Jessica e Andrea, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina, Nunzia e Arcangelo.

La prima puntata

Nella prima puntata, durante il primo falò, sono nate le prime tensioni e i primi dubbi, che hanno enfatizzato le titubanze già presenti in tutte le coppie partecipanti, e tra queste proprio quella di Nunzia e Arcangelo: insieme da ben 13 lunghi anni, decidono di partecipare al programma per dare una seconda possibilità alla loro storia d'amore, che sembra essere giunta al termine.

Pubblicità

Pubblicità

Con il passare dei giorni, mentre nel villaggio delle fidanzate Nunzia pensa al suo Arcangelo, senza trovare nessun interesse in nessuno dei single tentatori, nel villaggio dei fidanzati Arcangelo sembra aver trovato quella serenità e quella spensieratezza che, a suo dire, aveva perso proprio a causa del suo fidanzamento.

Falò di confronto all'inizio della seconda puntata

Durante la seconda puntata però accade qualcosa di inaspettato: al secondo falò, a Nunzia viene mostrato un video di Arcangelo, mentre trascorre un pomeriggio di relax, tra stuzzichini e calici di vino, insieme ad una tentatrice e convinto di non esser ripreso, si lascia andare ad effusioni amichevoli fino a quando riesce a strappare un bacio alla single.

Pubblicità

"Tu stai insieme a questa, ma la tradisci da 13 anni..." queste le parole della tentatrice, bisbigliate a bassa voce ad Arcangelo; purtroppo però non si comprende bene cosa i due si siano detti a causa di un malfunzionamento dei microfoni, ma le immagini lasciano davvero poco spazio all'immaginazione.

Nunzia, terminato il video, quasi in lacrime chiede al conduttore Filippo Bisciglia di poter vedere il proprio fidanzato ad un immediato falò di "confronto", con la volontà di mettere finalmente un punto alla storia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Temptation Island

Dopo vari tentativi di convincimento da parte di Filippo, Arcangelo, senza la sua reale volontà, raggiunge la fidanzata al falò, mostrandosi però poco interessato a ciò che lei ha da dire, e soprattutto poco disponibile a chiarire i suoi comportamenti, dal momento che, messo davanti ai suoi errori, non riesce a trovare una giustificazione plausibile per quel bacio. Nunzia, decisa fin dall'inizio a troncare il rapporto, non demorde e non si lascia abbindolare dalle parole del fidanzato, ma rispetta la decisione fino alla fine, lascia Arcangelo e si allontana dal falò: il loro percorso a Temptation Island finisce così.

Che la storia tra i due sia davvero finita? Pare di no visto che poco dopo lei ci ha ripensato e ha deciso di dare al fidanzato una seconda chance.