Dopo 5 settimane di messa in onda anche la sesta stagione di "Temptation Island" ha salutato tutto il pubblico di Mediaset con un gran finale ricco di sorprese e colpi di scena. Lunedì 29 luglio, infatti, è andata in onda in prime time su Canale 5 l'ultima puntata della sesta edizione dello show, in cui le tre coppie ancora nei villaggi hanno dovuto affrontare il loro falò di confronto finale. Se per caso non è stato possibile seguirla in chiaro su Canale 5, si potrà sempre rivederne la replica in qualsiasi momento sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere sul web la replica della sesta puntata di 'Temptation Island'

Nel dettaglio, si segnala che la replica della sesta puntata di "Temptation Island" sarà disponibile solo in streaming su Witty Tv e Mediaset Play. Su entrambi i siti, infatti, è presente un'intera pagina dedicata allo show in cui sono disponibili le repliche di tutte le puntate già andate in onda sia dell'edizione corrente che delle precedenti.

Su Witty tv, la visione della replica è disponibile a chiunque si colleghi al sito, mentre su Mediaset Play è riservata soltanto agli utenti registrati. Per registrarsi, basta soltanto collegarsi al sito ed inserire i propri dati nei campi specifici. La registrazione è del tutto gratuita e permette inoltre di scaricare un'app tramite cui vedere le repliche anche sugli smartphone e i tablet.

Tutte le coppie lasciano lo show separatamente

La sesta puntata di "Temptation Island" ha avuto inizio con la seconda parte del falò di Massimo ed Ilaria, in cui la coppia, dopo varie tribolazioni ha deciso di non uscire insieme dallo show.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

In realtà è stata Ilaria a voler interrompere la sua relazione col fidanzato, al contrario di Massimo che, invece, era di tutt'altro avviso. Terminato il falò appena citato, è stato dedicato ampio spazio alla coppia formata da Sabrina e Nicola che, dopo aver trascorso il week end con Elena e Giulio, si sono incontrati nuovamente nel corso del loro falò finale. Il confronto fra i due si è svolto in maniera alquanto accesa, soprattutto a causa del comportamento che entrambi hanno avuto nei rispettivi villaggi.

La rabbia e la delusione provata nei 21 giorni in cui sono stati lontani, infatti, hanno spinto Sabrina e soprattutto Nicola a decidere di non uscire insieme dallo show. E' arrivato poi il turno di Katia e Vittorio e del loro falò di confronto finale, in cui i due giovani si sono scontrati duramente per poi decidere, anche loro, di uscire dallo show separatamente. Si segnala, inoltre, che mentre Sabrina e Katia sono uscite da sole dallo show, stessa cosa non è successo ai loro rispettivi fidanzati.

Nicola, infatti, ha deciso di lasciare lo show con la tentatrice Elena, mentre Vittorio l'ha fatto con Vanessa.