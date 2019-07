Al capolinea anche la storia tra Vittorio e Katia. Durante il quinto appuntamento di Temptation Island, la Fanelli era rimasta sconvolta per il comportamento del suo fidanzato fino a dubitare dei sentimenti che quest'ultimo provava per lei. Vittorio nel frattempo si godeva la vacanza con la single Vanessa con cui c'è stato un 'quasi bacio'.

Finale amaro per la bionda 'fotonica'

La coppia formata da Katia e Vittorio è l'ultima che viene mostrata nella sesta puntata.

Lei, appena tornata dal weekend da sogno insieme al single Nicolas che ha voluto fare per rilassarsi un po’ in amicizia, viene chiamata nel pinnettu per vedere le immagini del fidanzato. Vittorio dopo aver trascorso una giornata in spiaggia con Vanessa, la porta a cena in un posto romantico. Al termine della serata tornano nelle proprie camere e, al contrario di molti altri weekend, non si cercano durante la notte per rispetto della situazione.

Dopo aver visto il filmato Katia si confronta con le altre fidanzate "Sembra innamorato" ma non manca di giudicare come si è vestito. "Alla cena era vestito malissimo lui, mi sono vergognata io per lui".

Prima del falò di confronto, anche Vittorio viene chiamato nel pinnettu per scoprire cosa ha fatto Katia nel suo weekend da sogno: un massaggio, un po’ di shopping e una passeggiata in spiaggia sul cavallo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Durante la serata il single Nicolas le fa presente che forse si è vissuta l'esperienza troppo superficialmente, che forse è un po’ troppo egoista e che in un rapporto ci si deve venire incontro. "Hai fatto vedere che sei molto superficiale, quando dentro hai tanto, questo è un errore", le ha detto.

Il falò di confronto

Così Vittorio e Katia sono chiamati al loro falò di confronto, l'ultimo dell'edizione 2019 di Temptation Island: vengono mostrati i filmati dei momenti più importanti vissuti da entrambi.

Durante la visione Katia ammette "sono entrata qui dentro con dei dubbi, a differenza tua io penso di essere stata coerente. A me questo percorso è servito tanto", ma Vittorio non è d'accordo. "Io ho fatto un errore nella nostra storia - le dice - ed ho fatto scivolare tantissime cose. Dopo che il primo giorno dici di non essere innamorata di me che dovevo fare io? Dopo il primo giorno che mi hai calpestato io faccio quello che voglio".

Vittorio durante il confronto è molto arrabbiato e - nonostante Katia ammetta di essersi ingelosita e di esserci rimasta male per il rapporto nato tra lui e la single Vanessa - lui le fa presente: "Non hai ma pensato cosa sentissi io dentro, ti sei sempre comportata come hai voluto senza pensare a me. Che poi io sopportassi lo facevo perché ti amavo troppo, hai calpestato i miei sentimenti e il mio cuore".

Quando Katia le chiede perché è così arrabbiato lui non ha problemi ad ammettere che gli dispiace buttare via due anni e mezzo di fidanzamento. "Portandomi qui mi hai fatto rendere conto che te non sei la persona giusta per me, non sono più innamorato di una Katia così, è finita la benzina ".

La rabbia di Vittorio, le lacrime di Katia

Vittorio durante la discussione chiede a Filippo cinque minuti per riprendersi, perché è troppo arrabbiato e la strada che sta prendendo la discussione non serve a niente. Interviene quindi Filippo che invita Katia ad aprirsi, perché questo è il momento giusto per farlo. lei scoppia in lacrime e chiede scusa a Vittorio per avergli dato del cog... tante volte. "Non lo dicevo per offenderti, per me vali tanto, sei importantissimo per me", ma Vittorio non vuole sentir ragioni: "Anche nelle mie storie passate mi è successo la stessa cosa, io passerò per insensibile, ma se mi amavi non mi prendevi in giro fin dal primo giorno". Vittorio decide quindi di tornare a casa senza la fidanzata. "Sono venuto nel programma per capire che grado di sopportazione avevo, ma ad amore e mancanza di rispetto mi sono sentito veramente prendere per il c...".

Dopo il falò di confronto Vittorio chiede di poter vedere la single Vanessa e quando arriva il momento le dice: "Sarebbe un onore per me e un grande piacere ritrovarti anche di fuori". Vanessa è dello stesso parere. Nella puntata speciale di Temptation Island che andrà in onda questa sera, 3o luglio, i telespettatori scopriranno cosa è successo ad entrambi, trascorsi trenta giorni dal termine delle riprese: se hanno mantenuto fede alla scelta prese durante il falò di confronto o se hanno cambiato idea.