Sono in arrivo nuovi episodi della soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d'amore in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45. Gli spoiler della puntata numero 40 in onda venerdì 2 agosto riportano che si complicheranno i rapporti tra Hakan e Demet, poiché la donna comincerà a non tollerare più la prepotenza del marito.

I coniugi Onder si renderanno protagonisti di una lite alquanto pesante, giacché il losco imprenditore scoprirà che la consorte ha abortito senza dirgli nulla.

Demet, infatti, non aveva messo al corrente il marito di essere in dolce attesa e, in completa autonomia, aveva deciso di interrompere la gravidanza, scatenando così l'ira di Hakan.

Bulut chiede aiuto a Ferit e Nazli per evitare il peggio

La sorella di Deniz sarà spiazzata dalla reazione scomposta di Hakan e non saprà in quale modo gestire la situazione. Al contempo, di fronte alla rabbia incontrollata dell'uomo, anche Bulut comincerà ad aver paura e a temere per la sua incolumità.

Il bambino prenderà l'iniziativa e contatterà Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel), chiedendogli di raggiungerlo a casa degli zii per cercare di placare in qualche modo la furia di Onder.

I due protagonisti di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore si precipiteranno sul posto per evitare che la lite possa sfociare in tragedia.

Ferit lancia nuove accuse a Hakan

Nazli e Ferit si recheranno a casa di Demet insieme a Deniz, allo scopo di tranquillizzare e proteggere il piccolo Bulut.

L'arrivo di Aslan però genererà ulteriore tensione, poiché l'imprenditore si scontrerà duramente con il padrone di casa. E così Hakan, dopo aver affrontato la moglie, dovrà fronteggiare Aslan che gli lancerà nuove accuse relative alla morte di Demir e Zeynep.

Il manager, infatti, durante le indagini sull'incidente effettuate per proprio conto, ha compreso e ha quasi la certezza che dietro il decesso dei genitori di Bulut si nasconda una terribile macchinazione di Onder.

L'imprenditore non riesce a perdonare l'ex dipendente

Deniz (Hakan Kurtas) comincerà ad essere preoccupato perché inizierà a pensare che Ferit possa mettere al corrente della verità Nazli. In realtà l'uomo d'affari non riuscirà ancora a perdonare la giovane cuoca per avergli nascosto del coinvolgimento della sorella Asuman (Ilayda Akdogan) nel piano delle foto dei documenti segreti ordito da Hakan e Demet.

Sarà Bulut a provare a fare da mediatore, attuando uno stratagemma a fin di bene che possa permettere a Nazli e Ferit di trascorrere nuovamente del tempo insieme per cercare di chiarirsi una volta per tutte.