Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono usciti insieme o separati da Temptation Island? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del reality da qualche settimana, e più precisamente da quando sul web hanno cominciato a circolare le prime indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto al termine delle registrazioni. Una ragazza, ad esempio, ha segnalato che sua sorella avrebbe visto i due romani in macchina insieme appena due giorni fa.

Qualora questa notizia dovesse trovare riscontri nella realtà, vorrebbe dire che i giovani hanno deciso di perdonarsi reciprocamente, dandosi l'ennesima possibilità.

Novità sul falò di confronto tra Ilaria e Massimo

La storia d'amore tra Ilaria e Massimo potrebbe essere sopravvissuta alla dura prova di Temptation Island: questo almeno è quello che si evince da una segnalazione che sta impazzando in rete da pochi giorni.

Su Instagram, sulla pagina Veryinutilpeople.it, una ragazza ha catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip raccontando una cosa che le avrebbe riportato la sorella.

"Abito nel loro stesso quartiere, e mia sorella li ha visti insieme in macchina due giorni fa", ha fatto sapere una persona in riferimento all'epilogo che avrebbe avuto l'esperienza della Teolis e Colantoni nel reality Mediaset.

Stando a questa indiscrezione, dunque, la romana avrebbe deciso di perdonare il pericoloso avvicinamento che il suo fidanzato ha avuto con la single Elena: nonostante si sia mostrato molto geloso della compagna (a sua volta molto vicina al bel Javier), Massimo non si è mai tirato indietro dal coccolare una tentatrice oppure dallo scambiarsi con lei sguardi languidi e parole importanti.

Se la coppia è rimasta unita anche dopo il falò di confronto finale davanti a Filippo Bisciglia, il pubblico lo saprà con certezza soltanto la prossima settimana: durante la sesta e ultima puntata di Temptation (in onda lunedì 29 luglio), i telespettatori assisteranno ai faccia a faccia definitivi tra i 6 protagonisti ancora in gioco.

Lunedì 22 luglio la quinta puntata di Temptation

Prima della puntata in cui verrà raccontato cosa è successo alle 6 coppie del cast un mese dopo la fine delle registrazioni in Sardegna (il conduttore incontrerà tutti i protagonisti in una villa per farsi dire le ultime novità), i fan di Temptation Island devono ancora scoprire com'è andata a finire l'avventura nel reality per metà dei fidanzati di quest'anno.

Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola devono ancora affrontare il loro falò di confronto definitivo, quello che stabilirà se le loro storie d'amore continueranno una volta rientrati a casa oppure no.

Stando ai rumors che sono circolati in questo periodo, gli unici tra quelli appena citati a non lasciarsi dovrebbero essere la Teolis e Colantoni. Dopo gli addii tra Nunzia e Arcangelo e tra Jessica e Andrea, si dice che anche la Martinengo e Tedde chiuderanno la loro relazione di due anni; nessuna news, invece, è ancora trapelata sulla "fotonica" Katia e il fidanzato.