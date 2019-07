Solo qualche giorno fa, è stata diffusa la notizia dell'arresto di Alessio Bruno, ex protagonista di una delle scorse edizioni di Temptation Island. Il ragazzo sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti in dosi pronte alla vendita nel corso di un fermo in automobile. Successivamente, le forze dell'ordine hanno trovato in casa sua una grossa somma di denaro. Il ragazzo è stato così processato per direttissima e condannato a due anni e otto mesi.

Pubblicità

Pubblicità

Se fino ad oggi l'attuale fidanzata aveva deciso di mantenere il silenzio, nelle ultime ore ha detto la sua attraverso un post pubblicato direttamente sul suo profilo Instagram.

La D'Alessandro rompe il silenzio su Instagram

Dopo aver chiuso la sua relazione con Valeria Bigella, ragazza con cui Alessio ha partecipato a Temptation Island, l'uomo ha ritrovato la serenità al fianco di Eleonora D'Alessandro.

Pubblicità

Proprio quest'ultima ha deciso di schierarsi in favore del ragazzo e di mettere a tacere tutti i chiacchiericci che si stanno diffondendo sul web negli ultimi giorni. In particolar modo, la ragazza ha rivelato di voler dire lei qualche parola dato che Alessio non può utilizzare i social in quanto c'è un processo in corso.

La donna afferma di non volerlo difendere perchè lui stesso in primis sa di aver sbagliato e deve pagare per ciò che ha fatto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Eleonora ha riferito che il suo amore per Bruno non passa di certo da un giorno all'altro e anzi che lei lo ama follemente a prescindere dall'errore che lui ha commesso e che gli ha tenuto nascosto. "Guardo negli occhi un uomo deluso da se stesso ma con la voglia di cambiare. Un uomo che sta prendendo consapevolezza di ciò che conta veramente" scrive la fidanzata su Instagram.

La D'Alessandro afferma: 'Ha deluso me e tutta la sua famiglia'

La donna, se pur consapevole dello sbaglio compiuto dal suo fidanzato, ha ammesso di voler continuare a stargli accanto, nonostante lui abbia deluso lei e tutte le persone a lui care.

Eleonora afferma attraverso il post su IG che mai si sarebbe aspettata di trovarsi in questa situazione visto la vita lavorativa del suo fidanzato, che ha un negozio di abbigliamento e si occupa di compravendita di macchinari.

La ragazza però, ha rivelato di vedere negli occhi di Bruno tutta la voglia di rimediare agli sbagli commessi. "Chiunque può sbagliare ed io sono certa che gli stia servendo da lezione.

Pubblicità

Da 10 mesi lui illumina la mia vita e adesso, anche se nel buio più totale, sarà io a illuminare la sua" scrive Eleonora. Infine, la ragazza ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno avuto una parola di conforto per lei, al contrario di tutte le cattiverie che invece molti stanno scrivendo sul suo profilo.