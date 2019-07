Cresce l'attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di questa edizione di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Lunedì 29 luglio calerà il sipario su questa fortunatissima edizione che sta registrando ascolti record. Per le coppie che sono rimaste in gioco ci sarà il momento del falò finale e quindi della resa dei conti.

Pubblicità

Pubblicità

Il più atteso è sicuramente quello tra Massimo e Ilaria, lasciato in sospeso nel corso della penultima puntata trasmessa ieri sera su Canale 5.

Gli spoiler sull'ultima puntata di Temptation Island: la decisione finale di Massimo e Ilaria

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler sull'ultima puntata di Temptation Island rivelano che Massimo e Ilaria proseguiranno il loro confronto, durante il quale vedremo che la ragazza apparirà piuttosto agguerrita.

Pubblicità

Nel momento in cui Massimo le farà notare che anche lei ha sbagliato nei suoi confronti, Ilaria reagirà furiosamente dicendo che non è così e che lei non ha fatto cose gravi così come il suo fidanzato.

Un confronto che non promette molto bene, dato che Ilaria ha anche detto di voler rivedere Javier, il tentatore con il quale ha trascorso molto tempo assieme nel villaggio, fuori dal contesto televisivo. Cosa succederà a questo punto tra i due? Si diranno addio definitivamente? Lo scopriremo lunedì prossimo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

L'atteso confronto finale per Sabrina e Nicola e Katia e Vittorio

Occhi puntati anche su Sabrina e Nicola: anche per loro due arriverà il fatidico momento del confronto finale dopo che lei in queste settimane ha ammesso di essersi resa conto che il suo fidanzato ha bisogno di leggerezza che lei non è in grado di dargli.

Sarà forse per la differenza d'età che li divide, ma Sabrina ha riflettuto a lungo nel corso di queste settimane in cui è stata lontana da Nicola e lunedì sera anche tra loro due potrebbe scattare l'addio finale.

Gli spoiler della sesta puntata, inoltre, rivelano che ci sarà il momento della resa dei conti finale anche per Katia e Vittorio: lei nel corso delle ultime puntate ha avuto più volte dei momenti di sconforto e si è lasciata andare alle lacrime, quasi delusa dal comportamento del suo fidanzato.

In attesa di scoprire l'epilogo finale di questa edizione, vi diciamo che gli ascolti registrati in queste settimane sono stati i migliori in assoluto da quando va in onda Temptation Island su Canale 5.

Pubblicità

Con una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori e il 23% di share, il reality show ha segnato il suo record assoluto di pubblico. E adesso si pensa già alla seconda edizione 'Vip' del programma che andrà in onda a partire da metà settembre sempre su Canale 5.