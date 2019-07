Con chi ce l'aveva Francesco Facchinetti ieri, quando ha inveito contro una persona con la quale ha collaborato fino a poco tempo fa? Stando a quello che sostiene il numero di Spy in uscita venerdì prossimo, il manager se la sarebbe presa con Irama, il vincitore di Amici 17 con il quale ha lavorato negli anni scorsi. Sul web, inoltre, si legge che il battibecco tra i due sarebbe nato sia per ragioni economiche che per il dualismo che c'è da sempre tra Filippo e Riki, anche lui seguito dal milanese.

Il duro sfogo di Facchinetti sul web: 'Te la farò pagare'

È un Francesco Facchinetti molto arrabbiato quello che abbiamo visto ieri su Instagram: in alcuni video che ha pubblicato nelle sue Stories, il ragazzo si è scagliato verbalmente contro una persona che, a suo parere, gli avrebbe mancato fortemente di rispetto. "Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Stamattina mi sono svegliato con una persona alla quale tenevo e a cui ho dedicato molto tempo della mia vita ultimamente, che mi ha tradito.

Mi ha preso in giro, per il c..., mi ha raccontato balle", ha tuonato il figlio del cantante dei Pooh.

Prima di concludere il suo breve ma accorato sfogo, l'ex di Alessia Marcuzzi si è rivolto direttamente al destinatario del suo duro messaggio dicendogli: "Tu lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni". Parole molto forti quelle che ha usato Facchinetti lunedì 22 luglio, parole che non hanno trovato una logica spiegazione fino a quando sulla pagina IG della rivista Spy è stata pubblicata una notizia a riguardo.

Stando a quello che sostengono i giornalisti di Gossip, Francesco ce l'aveva con Irama, il vincitore di Amici 17 che ha fatto parte della sua agenzia di comunicazione fino a poco tempo fa.

Le ragioni della presunta lite tra Francesco e Irama

Il numero di Spy che uscirà venerdì 26 luglio, dunque, si occuperà di questa incresciosa vicenda: all'interno della rivista, saranno contenute le ragioni del litigio che avrebbe allontanato in modo definitivo Facchinetti e il suo "assistito" Irama.

Nell'anteprima che è stata pubblicata sui social network poche ore fa, però, si legge: "Alla base di tutto ci sarebbero problemi economici e alcune divergenze legate al dualismo con Riki, anche lui nella Newco Management".

Pare, dunque, che l'ex della Marcuzzi si sia scagliato pubblicamente contro il cantante dopo aver scoperto delle cose poco piacevoli che avrebbe detto sul suo conto, ma anche dopo averlo sentito criticare un altro artista che fa parte dell'agenzia che lui gestisce con successo da qualche anno.

Stando a quello che sostengono alcuni siti di gossip, Filippo avrebbe risposto a Facchinetti con una foto apparsa nelle sue Stories ieri sera: nello scatto in questione, si vede Irama fare il dito medio ad un destinatario non palesato, che secondo tanti sarebbe proprio il suo ex manager Francesco,