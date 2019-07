Ancor prima della messa in onda della terza puntata di Temptation Island di oggi 8 luglio, sono cominciate a piovere critiche sulla coppia Andrea Filomena e Jessica Battistello, accusati da molti utenti della rete di aver finto all’interno del reality, al solo scopo di ottenere denaro e popolarità. Una vera e propria bufera mediatica che sta interessando non solo i due protagonisti, ma che mette ancora una volta in discussione la veridicità del programma prodotto da Maria De Filippi.

Pubblicità

Pubblicità

Nonostante da contratto nessuno dei protagonisti può ancora apparire sui social, Andrea Filomena ha voluto replicare alle accuse, ribadendo ai suoi numerosi detrattori di non aver mai finto e di non aver ingannato nessuno. A sostegno del reality sono intervenuti, in queste ultime ore, anche il conduttore Filippo Bisciglia e l’autrice storica Raffaella Mennoia.

Temptation Island, Jessica e Andrea nella bufera

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono certamente tra le coppie protagoniste di queste prime puntate di Temptation Island, con la giovane che ha suscitato molto scalpore dopo essersi infatuata sin da subito del single Alessandro Zarino.

Pubblicità

Le lacrime del fidanzato e l’atteggiamento di Jessica non hanno però convinto molti telespettatori, anche a seguito di diverse segnalazioni sui due ragazzi, avvistati insieme al termine delle registrazioni del reality.

Le critiche piovute sui social li vedono accusati di falsità e di aver ingannato il programma e i telespettatori, fingendo una crisi di coppia che in realtà pare non ci sia mai stata, al solo scopo di acquisire popolarità e per business.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island Reality Show

In difesa del programma e della coppia, sono scesi in campo anche Raffaella Mennoia e Filippo Bisciglia i quali, su Instagram, hanno voluto smentire tutte le voci circolanti su Jessica e Andrea, difendendo il lavoro degli autori del programma che comunque sia, anche in questa edizione, hanno catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale 5.

Andrea Filomena dichiara: 'Nessuno dei due era d'accordo'

Come è noto le registrazioni di Temptation Island 2019 si sono concluse da una decina di giorni e, nonostante il contratto lo vietasse, Andrea Filomena è tornato su Instagram per rispondere alle pesanti critiche ricevute e che lo vedono al centro della bufera mediatica per un presunto inganno ai danni del programma e dei telespettatori.

Il giovane infatti, attraverso un post sul social network, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ai suoi detrattori ha dichiarato: ‘So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime’.

Andrea ha affermato poi di essere una persona onesta e che tutte le notizie pubblicate sui vari blog sono false, in quanto nessuno dei due era d'accordo. Anche la fidanzata o ex, Jessica, ha voluto dire la sua, invitando tutti i detrattori a visionare tutte le puntate prima di giudicare.

Pubblicità

Appuntamento dunque per oggi 8 luglio con la terza puntata di Temptation Island, per scoprire come si evolverà la crisi in atto tra Jessica e Andrea.