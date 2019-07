La sesta edizione di Temptation Island si è conclusa ieri sera, in prima serata su Canale 5. Delle sei coppie che hanno partecipato al reality estivo delle tentazioni, ben cinque sono 'scoppiate' al falò di confronto e alcuni tra ex fidanzati e fidanzate hanno deciso di frequentare fuori dal programma i tentatori conosciuti nei rispettivi villaggi. Ieri sera la puntata speciale condotta sempre da Filippo Biscglia ha fatto vedere ai telespettatori cosa è accaduto ai protagonisti del reality esattamente un mese dopo la fine delle registrazioni.

Jessica ed Andrea non si sono più rivisti

La prima ad essere intervistata è Jessica: lei rivela di aver risentito spesso Andrea dopo il programma. "L'ho sentito spesso, molto spesso, ma non ci siamo più rivisti". E in merito alla conoscenza con il tentatore Alessandro racconta di sentirsi quotidianamente con lui: "Mi fa star bene, ma fisicamente non ci siamo più visti", anche perché tra i due c'è parecchia distanza geografica visto che lui vive a Napoli e lei a Padova.

Viene quindi fatto entrare Alessandro per permettere ai due di rivedersi e lui non esita ad ammettere: "Sentivamo entrambi il desiderio di rivederci, abbiamo bisogno di viverci nella vita di tutti i giorni", Jessica gli fa eco: "Ci siamo promessi che comunque andrà tra noi saremo sempre sinceri e saremo sempre veri l'uno con l'altra. Lui è tanto premuroso". La Battistello inoltre sostiene che l'ex fidanzato vorrebbe tornare con lei, ma Andrea, quando viene intervistato da Filippo, nega questa possibilità spiegando che in realtà a cercarsi sono entrambi, ma non c'è nessuna volontà di tornare insieme: "Non ci tornerei, perché ho scoperto una Jessica li dentro che non avevo mai visto. Tornare a casa è stata durissima, sentivo proprio la sua mancanza, però ora sto bene".

Anche Nunzia ed Arcangelo confermano di essersi lasciati

Anche Nunzia e Arcangelo non stanno più insieme e dopo il programma si sono sentiti una sola volta. Nell'intervista, Arcangelo ammette che è stato strano tornare nella vita quotidiana senza la fidanzata. "Mi manca ogni giorno, ma la scelta presa l'ho fatta per il mio bene e soprattutto per il suo. Potevo scegliere la strada più facile come il perdono, ma ho preferito scegliere quella più difficile, ma più giusta".

Anche per Nunzia tornare a casa e parlare alla famiglia non è stato facile, le ha fatto male. "Oggi sono consapevole di tutto quello che è successo. Arcangelo dice di non poter stare con me, ma in amore volere è potere, quindi evidentemente non è che non può, ma non vuole". L'ex fidanzata si è detta curiosa di conoscersi, perché ha sempre vissuto pensando alla coppia e mai solo a sé stessa.

Vittorio continua la frequentazione con Vanessa

Un'altra coppia che ha confermato di non essersi rimessa insieme è quella formata da Vittorio e Katia.

Dopo il falò di confronto da cui sono usciti separati, sono stati intervistati e, se Katia si è detta consapevole che quando Vittorio prende una decisione non la cambia, si è detta convinta sia di non aver sbagliato tanto quanto ha ribadito lui durante il confronto, sia che Vittorio si è innamorato della single Vanessa. Vittorio, dal canto suo, si è detto dispiaciuto per le lacrime versate dalla sua ex.

"Sono stato davvero male, ma dopo ho avuto la forza di reagire" e si è detto certo di non aver sbagliato né all’interno del programma né durante i due anni di relazione. Entrambi sono stati intervistati, come le altre coppie, un mese dopo le registrazioni nei rispettivi villaggi. Vittorio ha spiegato di non essersi più visto con l'ex fidanzata, perché gli vuole bene, non vuole vederla soffrire ed ha paura che se si incontrassero potrebbe dire parole che la ferirebbero. In merito al suo rapporto con Vanessa, ha fatto sapere a che i due si sentono e si sono visti due volte. "Mi ha fatto piacere vedere che la Vanessa conosciuta all'interno del villaggio è la stessa fuori".

Katia racconta invece di avere avuto un rientro a casa un traumatico. "Non avrei mai pensato di arrivare a tutto questo. Al falò di confronto ho capito che alla fine non ero così innamorata anche per quello che mi ha fatto lui, comunque è stato un tradimento. Arrivati a quel punto non potevo fare altro che uscire da sola".