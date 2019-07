La storia d'amore tra Nicola Tedde e Sabrina Martinengo non sarebbe finita dopo il falò di confronto di Temptation Island; stando ad una foto che sta circolando sul web in queste ore, i due protagonisti del reality stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare insieme. La pagina Instagram "Very Inutil People", dunque, ha pubblicato uno scatto rubato nel quale si vedono i piccioncini in spiaggia a Briançon, una località francese dove si sono rifugiati probabilmente per non dare nell'occhio.

Pubblicità

Pubblicità

Nicola e Sabrina in vacanza fuori dall'Italia dopo Temptation

Manca meno di una settimana alla messa in onda dell'ultima decisiva puntata di Temptation Island: lunedì 29 luglio, infatti, scopriremo come è andata a finire l'avventura nel reality per le tre coppie ancora in gioco. Filippo Bisciglia ha salutato il pubblico lasciando in sospeso il confronto al falò tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, ma ci sono altri 4 protagonisti del cast che aspettano di rivedersi dopo 21 giorni per decidere cosa fare della loro storia d'amore.

Pubblicità

I rumors che circolano su alcuni fidanzati in particolare, sono tanti e a volte contrastano tra loro: per quanto riguarda Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, ad esempio, si è detto e scritto di tutto nell'ultimo periodo. A placare le indiscrezioni sul finale che c'è stato tra i piccioncini di Cuneo, è stata una foto che ha pubblicato la pagina Instagram "Very Inutil People". In rete, infatti, sta impazzando uno scatto nel quale si vedono i due al mare insieme in una località estera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Stando a quello che si legge sui social network da ieri sera, Sabrina e Nicola avrebbero deciso di godersi una vacanza di relax in Francia, tant'è che sono stati paparazzati dai curiosi mentre prendevano il sole a Briançon. L'immagine che tutti i siti di Gossip stanno riportando, mostra i torinesi seduti su un asciugamano mentre parlano e cercano di non dare troppo nell'occhio.

Si ricorda, infatti, che tutti i componenti del cast di Temptation (sia le coppie che i single) firmano un contratto di riservatezza prima della partenza, con il quale assicurano che non trapelerà nessuna anticipazione su come sono andate le cose nei villaggi finché tutte le puntate del reality non saranno trasmesse su Canale 5.

Tre falò di confronto nell'ultima di Temptation

La penultima puntata di Temptation Island (quella andata in onda il 22 luglio) ha lasciato i telespettatori in sospeso: attorno a mezzanotte e mezzo, infatti, Filippo Bisciglia ha stoppato il racconto dando appuntamento a lunedì prossimo con l'appuntamento conclusivo di questa edizione del reality.

I primi protagonisti a confrontarsi al falò, sono stati Massimo Colantoni e Ilaria Teolis: dopo 21 giorni di lontananza, i romani si sono ritrovati faccia a faccia ed hanno iniziato a rinfacciarsi i comportamenti sbagliati che entrambi hanno avuto nei villaggi (lui si è avvicinato alla single Elena, lei a Javier).

Pubblicità

Tra meno di 7 giorni, però, i fan del format estivo di Canale 5 assisteranno anche al confronto decisivo tra Katia e Vittorio e a quello tra Nicola e Sabrina: cosa accadrà tra loro?