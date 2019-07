Sono ore decisamente difficili per l'ex tronista di Uomini e donne, Lorenzo Riccardi, il quale sulla sua pagina ufficiale Instagram ha annunciato la morte della sua amata nonna. Poche ore fa Lorenzo ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan che lo seguono sui social un dolce pensiero per la dipartita della nonna, che spesse volte avevamo visto comparire anche in trasmissione, protagonista di esilaranti filmati che la vedevano protagonista assieme al nipote che stava cercando l'anima gemella.

Uomini e donne, l'ex tronista Lorenzo annuncia la morte della nonna sui social

'Guardami da lì su....io ti guardo nonna': sono queste le poche ma intense parole che Lorenzo Riccardi ha voluto dedicare alla nonna e con le quali ha annunciato la sua morte su Instagram.

Proprio durante la sua partecipazione a Uomini e donne, l'ex tronista aveva più volte ribadito di essere molto legato a nonna Anna e come vi dicevamo anche i video che i due avevano girato assieme per la trasmissione avevano molto divertito il pubblico da casa.

Una perdita che ha sicuramente lasciato un segno profondo nel cuore del giovane Lorenzo, il quale dopo aver dato l'annuncio di questo grave lutto che lo ha colpito, ha preferito rintanarsi nel suo silenzio senza proferire alcun'altra parola sull'accaduto.

Stessa cosa da parte della sua fidanzata Claudia, la quale al momento non ha proferito parola sul lutto che ha colpito il suo fidanzato, molto probabilmente perché preferisce stargli vicino senza affidare pensieri ai social.

Immediata la reazione dei tantissimi fan di Lorenzo, i quali in queste ore hanno preso d'assalto le ultime foto postate dall'ex tronista su Instagram per fargli le condoglianze e condividere messaggi di conforto, così da non farlo sentire solo in questo momento decisamente difficile della sua vita.

Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip: Lorenzo diviso tra i due reality

La vita di Lorenzo dopo la partecipazione a Uomini e donne è nettamente cambiata, così come ha svelato lui stesso in diverse interviste. Per prima cosa ha lasciato la sua città natale, Milano, per trasferirsi a Latina, la città di Claudia. I due ormai sono riusciti a creare una relazione stabile e forte e lontani dalle telecamere stanno vivendo il loro amore con grande intensità e passione.

Ma il prossimo autunno potrebbe segnare il ritorno in scena di Lorenzo Riccardi. Al momento, infatti, è in pole position sia per prendere parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini ma è anche tra i papabili concorrenti di Temptation Island Vip assieme alla sua fidanzata. Vedremo quale trattativa alla fine andrà in porto a settembre.