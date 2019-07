Bitter Sweet, la soap turca che sta appassionando i telespettatori di Canale 5, continuerà ad emozionarli con puntate ricche di colpi di scena. Le trame relative agli episodi in onda dal 22 al 26 luglio rivelano che Nazli riuscirà finalmente a realizzare il suo sogno di aprire un ristorante. Intanto, Demet dopo aver capito che suo marito Hakan fa affari illeciti, lo denuncerà alla polizia mentre Fatos ed Engin saranno sempre più vicini. Infine, Deniz si presenterà a sorpresa a casa di Nazli e conoscerà il padre di lei.

Bitter Sweet, Nazli apre il ristorante

Le trame di Bitter Sweet dal 22 al 26 luglio rivelano che Nazli pur di aprire il ristorante, si recherà in banca per chiedere un finanziamento, ma le verrà rifiutato a causa della mancanza di uno stipendio che le permetta di saldare il debito. Alya dirà ad Hakan che Nazli sta facendo di tutto per evitare di stare in compagnia di Ferit e l'uomo deciderà di scoprire il motivo del comportamento della giovane cuoca.

Intanto Ferit e Nazli andranno fuori città per presenziare ad una riunione di lavoro con un gruppo di imprenditori giapponesi ed avranno così modo di passare del tempo insieme che li farà riavvicinare. Engin e Fatos dopo essersi fidanzati, faranno una cena a casa della ragazza e lui sembrerà molto coinvolto.

Demet dopo aver capito che la ragazza di cui si è innamorato suo fratello Deniz è Nazli, cercherà di persuaderlo dicendogli cose strane sul conto della giovane e di Ferit.

Nel frattempo, la cuoca ed il suo datore di lavoro in albergo sembreranno sempre più uniti. Nazli sembrerà quasi rassegnata a rinunciare al suo sogno di avere un ristorante tutto suo quando a sorpresa arriverà suo padre con la somma necessaria ad aprire il locale e la ragazza andrà subito a firmare i documenti. Hakan e Ferit saranno in disaccordo circa alcuni licenziamenti effettuati senza permesso e litigheranno per l'ennesima volta.

Il terribile Onder, non sopportando più la presenza di Ferit, metterà su un piano per allontanarlo e proverà a coinvolgere la cantante Alya. Deniz, sarà sempre più innamorato di Nazli e deciderà di farle una sorpresa andando a casa sua senza avvisarla e così farà la conoscenza di suo padre.

Demet denuncia Hakan, Nazli inaugura il ristorante

Nazli e Manami prenderanno possesso del loro ristorante, ma avranno subito una brutta sorpresa.

Le due, infatti scopriranno che Ali, la persona che doveva entrare in società con loro, all'ultimo istante si è tirata indietro vendendo le sue quote ad un acquirente misterioso. Nel frattempo, Alya farà una confidenza a Deniz minando tutte le sue certezze. Demet ascolterà per caso una telefonata di suo marito e scoprirà che l'uomo è solito fare affari illeciti e così deciderà di denunciarlo alla polizia.

Intanto, Nazli non vedrà l'ora di inaugurare il suo ristorante e preparerà l'evento con grande cura. La polizia, seguendo le indicazioni di Demet, farà una retata nel magazzino dove si reca Hakan per i suoi traffici. Durante il blitz delle forze dell'ordine, l'uomo verrà ferito ad un braccio, ma ciò non gli impedirà di prendere parte ad un servizio fotografico organizzato dalla moglie. Nazli realizza finalmente il suo sogno inaugurando il ristorante.