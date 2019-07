L’appassionante sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” occuperà la fascia pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset per tutta l’estate. Gli spoiler delle puntate dalla 31 alla 35 in programmazione nel corso della quarta settimana di luglio 2019, dicono che il malvagio Hakan Onder apprenderà grazie alla cantante Alya che Nazli Piran sta facendo di tutto per allontanarsi da Ferit Aslan. Il marito di Demet dopo aver fatto questa scoperta, vorrà sapere a tutti i costi le ragioni che hanno portato la cuoca a cambiare il suo atteggiamento.

Hakan fa una scoperta su Nazli, Demet cerca di manipolare Deniz

Le trame degli episodi in onda su Canale 5 dal 22 al 26 luglio 2019, annunciano che Nazli dopo aver richiesto un mutuo per poter aprire il ristorante con la sua amica Manami, apprenderà che nessun direttore della banca è disposto a concederglielo perché non possiede uno stipendio. Intanto Hakan dopo aver appreso grazie ad Alya che la Piran è sempre più sfuggente nei confronti dell’Aslan, vorrà vederci chiaro sulla faccenda.

In seguito Ferit e la cuoca avranno modo di trascorrere del tempo insieme grazie ad una riunione di lavoro che si svolgerà fuori città.

Engin durante la cena a casa di Fatos dimostrerà di essere molto preso dalla stilista. Demet cercherà di manipolare Deniz per metterlo contro Ferit e Nazli, che nel contempo si avvicineranno ulteriormente. In seguito quest’ultima riabbraccerà il padre Kemal, che le darà i soldi che le mancavano per poter avviare il suo locale.

L’Onder a seguito di una pesante discussione avuta con l’Aslan a causa di alcuni licenziamenti avvenuti senza il suo consenso, preparerà un piano per non averlo più tra i piedi, coinvolgendo anche Alya.

Primo imprevisto per la Piran e Manami, l’Onder viene ferito dalla polizia

Intanto Deniz, sempre più cotto di Nazli, si recherà a casa della giovane e farà la conoscenza del padre Kemal. Manami e la Piran dopo aver acquistato finalmente il ristorante dei loro sogni, faranno i conti con il primo imprevisto.

La cuoca e l’insegnante di giapponese verranno a conoscenza che il loro terzo socio si è tirato indietro all’ultimo momento, vendendo la sua parte di quota ad un acquirente dall’identità sconosciuta. Alya farà sapere a Deniz che Bulut non vive più con Ferit anche a causa di Asuman. Demet dopo aver ascoltato una conversazione telefonica del marito, lo denuncerà alla polizia per farlo cogliere in flagrante durante i suoi loschi traffici.

Intanto Nazli e Manami saranno alle prese con gli ultimi preparativi per l’apertura del ristorante. Hakan, mentre si troverà con i suoi scagnozzi nel solito magazzino in cui avvengono attività illecite, verrà ferito ad un braccio dalle forze dell’ordine. L’Onder, dopo aver rischiato di finire in prigione, prenderà parte ad un servizio fotografico organizzato dalla moglie. Infine Nazli e Manami avvieranno la loro attività senza nessun intoppo.