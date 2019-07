Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, è uno dei personaggi più discussi di questa edizione di Temptation Island. Il tentatore ha recentemente conquistato Sabrina, la fidanzata di Nicola. Lei ha dimostrato di essere realmente innamorata di Giulio e pare proprio che la ragazza abbia già dimenticato Nicola.

In ogni caso, di recente il tentatore sta facendo discutere molto sul web non solo per via della sua avventura sull'isola, ma anche grazie ad alcune sue confessioni su Instagram.

Nel parlare con i suoi fan infatti, l'ex corteggiatore della Cavaglià si è lasciato andare ad una gaffe intima che non è passata di certo inosservata.

Temptation Island: Giulio Raselli fa una clamorosa gaffe su Instagram

Il giovane tentatore è tornato di recente a casa dopo aver concluso la sua avventura a Temptation Island e ha scoperto di avere un'irritazione intima che gli ha dato molto fastidio. A questo punto le battute e i commenti da parte dei fan si sono sprecati e anche il ragazzo ha deciso di ironizzare raccontando quanto gli è accaduto su Instagram.

La vera gaffe del giovane è arrivata quando Giulio ha raccontato il suo problema alla madre, chiedendole di andare in farmacia a comprare qualcosa che lo facesse sentire meglio. E la donna è andata in farmacia ed è tornata a quanto pare con una crema vaginale.

A questo punto si sono scatenate le risate da parte dei fan di Giulio. Ciò nonostante avrà sicuramente fatto impazzire le ragazze che lo seguono per via del suo richiamo a luci rosse. Il giovane ha successivamente parlato della sua avventura con Sabrina Martinengo a Temptation Island, dove ha spiegato che non è successo nulla con la ragazza per sua volontà in quanto alla fine ha deciso di tirarsi indietro.

Tutto questo ovviamente lascia presagire che Giulio molto probabilmente parteciperà come tronista alla prossima stagione del dating show di Mediaset Uomini e donne.

Anticipazioni Temptation Island: Katia in lacrime per Vittorio

La prossima puntata di Temptation Island si preannuncia piuttosto scoppiettante. La coppia formata da Katia e Vittorio subirà dei risvolti inaspettati. Le complicità che si stanno creando tra i due per via della tentatrice Vanessa porterà Katia in lacrime.

Per quanto riguarda invece la coppia formata da Andrea e Jessica, la ragazza ha deciso finalmente di incontrare il suo fidanzato per fare chiarezza sulla loro storia d'amore, attualmente in stallo considerato inoltre che il loro matrimonio è stato rimandato appunto per partecipare al programma. Andrea comincia ad essere stanco del comportamento della ragazza, mentre lei sembra essere sempre più interessata al tentatore Alessandro.