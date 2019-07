La lunga estate della soap Un posto al sole non smette di appassionare il numeroso pubblico di Raitre con storyline sempre più avvincenti e coinvolgenti. La terza settimana di luglio, in particolare, si preannuncia ricca di pathos e di colpi di scena che coinvolgeranno tutti i protagonisti della fortunata produzione partenopea. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 15 al 19 luglio si concentrano, nello specifico, sul delicato stato psicologico di Diego Giordano.

L'uomo, ormai stremato dal malessere causato dalla crescente ossessione per la sua ex compagna, toccherà l'apice della frustrazione a causa delle continue intromissioni del padre. Sempre più fuori controllo, Diego sarà quindi sul punto di compiere un gesto estremo. Una situazione che lo costringerà a prendere coscienza delle sue azioni e lo porterà ad allontanarsi, temporaneamente, da tutto e da tutti. Raffaele, sempre più preoccupato dalla mancanza di notizie da parte del figlio, attraverserà dunque un periodo particolarmente difficile.

Serena e Leonardo sempre più uniti

Se, quindi, la storyline riguardante Diego giungerà ad un punto di svolta; anche per Serena e Leonardo sarà tempo di novità. Lei, dopo aver scoperto che l'attività principale di Leonardo è lo spaccio di droga, deciderà - pur non approvandone il comportamento - di coprirlo. Una decisione che legherà i due ragazzi e spingerà Leonardo a far di tutto pur di ottenere il suo perdono. Vittorio, invece, tornerà dal viaggio a Berlino convinto a proseguire la sua relazione con la fidanzata.

Tuttavia, nonostante i buoni propositi del giovane, una telefonata inaspettata finirà per mettere in pericolo la sua storia d'amore. Alex, infatti, verrà informata del tradimento del suo ragazzo.

Marina scopre una sconcertante verità su Arturo

Risvolti interessanti riguarderanno anche Otello. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, l'uomo si godrà la sua nuova vita da star del web, ma il successo finirà per allontanarlo dalla vita reale sottraendolo all'affetto delle persone care.

Marina, invece, dovrà affrontare le conseguenze di una sconcertante rivelazione che riguarda Arturo. La Giordano - sempre più convinta che il misterioso senzatetto sia in realtà suo padre - scoprirà che l'uomo è affetto da una grave forma di tumore. Ma non è tutto! Arturo, infatti, le comunicherà la sua decisione di aver rinunciato a qualunque terapia che possa salvargli la vita. Infine, spazio anche a Patrizio che, di ritorno dal suo stage, riceverà un'interessante proposta lavorativa da parte di Serena e Filippo.

Dopo un periodo di titubanza, il giovane dei Giordano finirà per accettare il lavoro e diventerà lo chef di una delle imbarcazioni dei coniugi Sartori.