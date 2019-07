Grande curiosità sta suscitando nei fan di Temptation Island 2019, la vicenda legata alla coppia Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, con quest’ultima che sembra essersi presa una vera e propria cotta per il tentatore Giulio Raselli. Il single, già noto al pubblico di Canale 5 per essere stato uno dei corteggiatori di Giulia Cavaglià a Uomini e donne, sta mettendo in crisi il rapporto tra i due fidanzati, con la 42enne che, nell’ultima puntata, si è lasciata andare a confessioni e commenti che hanno mandato su tutte le furie il fidanzato.

In attesa di scoprire cosa succederà alla coppia, nelle ultime ore proprio Raselli è tornato attivo sui social, dove ha rivelato un retroscena alquanto bizzarro.

Giulio Raselli, confessione su IG: 'Sono tornato da Temptation con una 'irritazione intima'

In attesa di scoprire cosa succederà tra Nicola e Sabrina e se Giulio riuscirà a far cadere in tentazione la Martinengo, l’ex corteggiatore di U&D è tornato attivo sui social dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island.

Anche se nulla di quanto successo nel villaggio sardo può essere ancora rivelato, il Raselli ha voluto rendere partecipi i suoi followers di un particolare ‘piccante’ accaduto al suo rientro. Stando a quanto dichiarato, al termine delle registrazioni, sarebbe tornato a casa con una irritazione nelle 'parti intime', tanto da dover chiedere alla madre di comprargli qualcosa per alleviare il fastidio.

Una confessione che ha fatto immediatamente il giro del web e che fa supporre che tra il giovane tentatore e Sabrina ci sia stato qualcosa in più rispetto alla semplice complicità.

Temptation Island, Giulio Raselli conquista Sabrina: Nicola furioso chiederà il falò?

La complicità e l’attrazione tra Giulio e Sabrina è oramai evidente, con la donna che non perde occasione per fare apprezzamenti sul giovane tentatore, sminuendo invece, il rapporto con il fidanzato Nicola.

Proprio quest’ultimo, come visto nella scorsa puntata, è arrivato a sbottare davanti a Filippo Bisciglia, arrivando a dare della ‘schifosa’ alla fidanzata, dopo averla vista in atteggiamenti compromettenti con Raselli. Aria di crisi dunque anche per questa coppia, che potrebbe presto arrivare al capolinea. I due fidanzati sembrano infatti vicini ad un falò di confronto, prima della scadenza dei fatidici 21 giorni e, solo seguendo i prossimi appuntamenti, scopriremo se la Martinengo cadrà tra le braccia di Giulio, mandando all'aria la relazione con Nicola.

Per coloro che si fossero persi le scorse puntate e per chi volesse rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi, sul sito 'Witty tv' sono disponibili varie clip nonché i video delle puntate già andate in onda di Temptation Island 2019.