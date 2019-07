Volge al termine la sesta edizione di Temptation Island: una della coppie che ha maggiormente catalizzato l'attenzione del pubblico è quella formata da Massimo ed Ilaria. la quinta puntata del docu-reality si è conclusa con il falò tra i due giovani, che però è rimasto in sospeso. Solo durante la puntata conclusiva i telespettatori sapranno se i due hanno deciso di concedere una nuova possibilità al loro amore che dura da due anni e mezzo, ma nel frattempo sul web tiene banco il weekend da sogno che Massimo ha trascorso con la single Elena.

Il week-end di Elena e Massimo

Che tra Elena e Massimo si sia instaurata una grande complicità è innegabile: i due si sono avvicinati sempre di più, a volte anche in maniera pericolosa, tanto che Ilaria è più volte scoppiata in lacrime vedendo il comportamento del suo fidanzato con la tentatrice. L'unione tra il fidanzato e la single è culminata durante il weekend da sogno che i due hanno trascorso fuori dal villaggio.

Infatti, se da un lato Ilaria ha preferito non trascorrere un fine settimana a stretto contatto con Javier, il ragazzo al quale si è più avvicinata, scelta opposta ha fatto Massimo.

Il fidanzato ha portato Elena in un luogo bellissimo, ma dopo una giornata di carezze, bacini e confidenze il culmine si è toccato nella notte. Dopo la cena e dopo essersi dati la buonanotte, Massimo ha bussato alla camera di Elena, la quale è uscita prontamente.

A riprendere questo momento tra i due c'era solo la telecamera di servizio, per cui non si capiva né vedeva chiaramente ciò che stava accadendo. Ilaria stessa si è dovuta inginocchiare davanti alla tv che riportava le immagini per poter comprendere meglio.

La reazione del web

Il popolo del web, però, non ha dubbi: tra Elena e Massimo è accaduto qualcosa di intimo. Infatti, secondo i più ciò che si udiva erano addirittura gemiti da parte della tentatrice.

Secondo i più, dunque, Massimo si sarebbe spinto molto oltre con Elena, infischiandosene della sua fidanzata, la quale ha più volte dichiarato il suo amore per il ragazzo, nonostante la vicinanza con il tentatore.

Ilaria, stessa, commentando con le altre fidanzate avrebbe sottolineato quanto sentito durante il video: "Ma dai, i gemiti? Ma vi rendete conto?". Chissà se Ilaria troverà il coraggio di chiedere spiegazioni in merito proprio a Massimo, il quale dopo questo episodio ha deciso di chiudere subito la sua permanenza fuori dal villaggio con Elena per poi affrontare la sua fidanzata.

Durante la prossima puntata tutti i dubbi troveranno risposta e anche il web potrà chiarirsi le idee, sempre che Massimo decida di confessare quanto successo veramente.