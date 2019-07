Stamattina il nutrito pubblico di Uomini e donne si è svegliato con una bella notizia: finalmente è nato Domenico, il primo figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Ad annunciarlo è stato proprio il neo-papà: dapprima ha pubblicato, intorno alle 7, delle Instagram Stories con l'esortazione "Forza amore mio" accompagnata da un cuoricino, poi ha pubblicato una foto del polso di Rosa recante il braccialetto che solitamente viene apposto alle mamme dopo il parto.

Lo scatto è stato accompagnato dalla didascalia: "La felicità pesa 4 kg".

Si chiama Domenico ed è nato intorno alle 7:30 e pesa 4 kg: sia lui che la mamma sarebbero già in perfetta forma. Ovviamente si tratta di un giorno di grande felicità per Rosa e Pietro che, dopo una lunga e bella attesa, finalmente ora potranno tenere il piccolo fra le braccia. Su Instagram in un battibaleno sono giunti numerosi messaggi di auguri ai neo-genitori.

I lunghi giorni prima del parto

Quella del parto di Rosa Perrotta era una notizia che i fan dell'ex tronista stavano attendendo già da qualche giorno. La trentenne salernitana, infatti, il 22 luglio era giunta al termine dei nove mesi, e pare avesse tempo fino alla fine del mese per avere un parto naturale.

Nel corso della sua gravidanza, Rosa è sempre stata molto attiva sui social, coinvolgendo i suoi follower nelle varie fasi di preparazione al bellissimo evento.

Qualche giorno fa aveva anche pubblicato un video che la mostrava mentre, in ospedale, si sottoponeva agli ultimi controlli e monitoraggi del suo pancione. Insieme a Pietro spesso ha scherzato sul "ritardo" di Domenico nel venire al mondo, poiché ormai i nove mesi erano stati superati (anche se di poco).

A questo punto i fan attendono di vedere le prime immagini del piccolo, e soprattutto di apprendere le dichiarazioni della Perrotta nelle vesti di mamma.

Naturalmente finora non è ancora tornata attiva sui social network ma non è da escludere che, una volta superate le fatiche del parto, possa intervenire almeno per salutare tutti coloro che la seguono costantemente con affetto.

La storia di Rosa e Pietro

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti a Uomini e Donne circa due anni fa: lei in veste di tronista e lui come corteggiatore. Tra di loro fin da subito c'è stata una certa alchimia, infatti non hanno mai nascosto di essersi piaciuto fin dai primi momenti, instaurando un bel legame che, al termine del percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, ha portato la modella salernitana a scegliere il casertano.

In questo periodo hanno mostrato sempre di essere decisamente innamorati l'uno dell'altra, e adesso il loro bellissimo sentimento è stato suggellato dalla nascita di Domenico. Lo scorso giugno Rosa e Pietro si sarebbero dovuti sposare, ma poi hanno deciso di rinviare le nozze proprio per la sopraggiunta gravidanza. Il matrimonio sicuramente si terrà nei prossimi mesi, anche se finora la coppia ha preferito non sbottonarsi né sul periodo, né sulla data che avrebbe in mente.