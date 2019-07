Dopo il grande successo delle prime puntate, anche questa settimana su Rai 1 è andato in onda il consueto appuntamento con il medical drama 'The Resident'. Martedì 16 luglio è stata trasmessa in prime-time su Rai 1 la quarta puntata della serie, composta dagli episodi 10, 11 e 12. Durante tali episodi, Conrad si sloga una caviglia mentre fa jogging, Nic viene coinvolta nella morte di Lily Kendall, Conrad e Devon cerchano di salvare la vita a Bradley, vittima di un infortunio. Tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di vedere la nuova puntata possono sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove guardare online la replica della quarta puntata

Nel dettaglio, si segnala che la replica della quarta puntata di The Resident è disponibile solo ed esclusivamente sul Rai Play. Tale sito contiene un'intera pagina in cui sono presenti le repliche delle ultime puntate andate in onda. Da non dimenticare che per guardare i video presenti su Rai Play è necessario registrarsi precedentemente al sito in maniera del tutto gratuita. E' possibile anche scaricare un'applicazione attraverso la quale guardare i contenuti Rai anche sui dispositivi mobili.

La trama ufficiale degli episodi 10, 11 e 12

La sinossi ufficiale degli episodi 10, 11 e 12, rispettivamente intitolati "Fantasmi", "Tutta la colpa alle infermiere" e "Brutti risvegli e rapaci", segnala che Conrad non riesce smettere di pensare alla morte di Lily Kendal, la paziente oncologica morta subito dopo essere stata curata nella clinica di Lane Hunter. Tormentato dai dubbi e dallo stress, Conrad decide di fare jogging, finendo per slogarsi una caviglia.

A quel punto Devon Pravesh cerca di convincerlo a farsi ricoverare in ospedale e il giovane accetta, a patto che non gli venga somministrato nessun trattamento. Viene esaminato il corpo di Lily Kendall e si scopre che la donna è morta a causa di un'overdose di potassio. A quel punto l'ospedale apre un'indagine interna e Nic viene indicata da Lane Hunter come una dei possibili responsabili del decesso.

Un paziente del dottor Bell prende fuoco nel corso di un intervento a causa di un errore umano. Dopo un turno stancante, Bradley è vittima di un grave infortunio che lo porta a rischiare seriamente la sua vita. Mina cerca di convincere il dottor Aj Austin ad entrare a far parte della squadra di Chastain. Nic cerca delle prove per essere scagionata prima che i genitori della Kendall denuncino l'ospedale, Conrad e Devon fanno di tutto per salvare la vita a Bradley.