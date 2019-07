Le anticipazioni de Il Segreto dal 22 al 26 luglio, come di consueto, regalano interessanti indiscrezioni e clamorosi colpi di scena per tutti gli appassionati di questa longeva soap opera spagnola che va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5. Le prossime puntate saranno molto movimentate per gli abitanti di Puente Viejo: Julieta subirà una violenza sessuale da parte dei malvagi Eustaquio e Lamberto Molero che, successivamente, moriranno per mano di Carmelo Learte.

Uno spazio fondamentale sarà dedicato anche alle peripezie di Elsa Laguna, alle prese con il forte corteggiamento messo in campo dal dottor Fernandez. Intanto Maria Castaneda scatenerà le gelosie di Fernando Mesia con il nuovo arrivato alla villa, il cubano Roberto.

Spoiler Il Segreto, i Molero violentano Julieta

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto per le puntate dal 22 al 26 luglio raccontano dell'arrivo un villa di un nuovo arrivato, Roberto.

Quest'ultimo scatenerà fin da subito le ire di Fernando Mesia. La stessa ''dark Lady'' di Puente Viejo, Francisca Montenegro, dimostrerà di essere contraria al suo soggiorno in villa a causa del suo colore della pelle. Carmelo deciderà di sospendere la protezione di Julieta, convinto che i Molero non abbiano più brutte intenzioni. Questa decisione costerà molto caro alla ragazza che verrà rapita proprio dai Molero che, successivamente, abuseranno di lei.

Intanto, Adela accuserà un grave malore e verrà ricoverata in ospedale. I medici, fin da subito, constateranno le gravi condizioni della donna che potrebbe morire entro 48 ore. Carmelo e Don Berengario, durante le ricerche di Julieta, si imbatteranno in Lamberto e Eustaquio. Quando il Leal capirà che i terribili Molero hanno violentato la povera Julieta, accecato dalla rabbia, sparerà ai due uomini uccidendoli. Successivamente, con il permesso ricevuto dallo stesso Don Berengario, Carmelo farà sparire i corpi di Eustaquio e Lamberto Molero.

Il Segreto, trame: Alvaro Fernandez avvolto nel mistero

Le prossime puntate vedranno protagonista, ancora una volta, Elsa. La Laguna sarà al centro di un flirt con il dottor Alvaro Fernandez su cui pende un mistero. Dolores, infatti, scoprirà che Fernandez in passato è stato coinvolto in una rissa per debiti. Elsa prenderà le sue difese raccomando alla stessa Dolores che i debiti contratti dal dottore servivano per uno scopo molto nobile, ovvero prendersi cura dei bambini portoghesi affetti dal morbillo.

Cosa succederà tra i sempre più vicini Elsa e Alvaro Fernandez? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni e nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto.