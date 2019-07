Questa settimana si è conclusa sulle rete Rai una delle serie televisive più seguite dell'estate, "The resident", interpretata da Matt Cuzchry, Manish Dayal e Bruce Greenwood. Martedì 23 luglio, infatti, è stata trasmessa in prime time su Rai 1 l'ultima puntata della prima stagione della serie in cui sono stati trasmessi gli episodi 13 e 14. Nel caso in cui non si è avuta la possibilità di vedere l'ultima puntata in chiaro sulla rete ammiraglia, è possibile rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.

Pubblicità

Pubblicità

Dove vedere sul web la replica dell'ultima puntata di 'The resident'

Nello specifico, si segnala che la replica dell'ultima puntata di "The resident" sarà disponibile soltanto in formato streaming sul web al sito Rai Play. Tale piattaforma, infatti, rappresenta il catalogo online in cui vengono caricate tutte le puntate degli show e delle serie televisive che vengono trasmesse sui canali Rai. Quelle inerenti alla serie televisiva "The resident" sono tutte raggruppate nella pagina dedicata alla serie, in cui è possibile trovare anche la sinossi ufficiale della prima stagione.

Pubblicità

Da non dimenticare che, per guardare le repliche su Rai Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito, così da poter anche scaricare un'applicazione con cui vedere i video anche dai dispositivi mobili.

Conrad e Devon litigano per una paziente gravemente ammalata

La sinossi ufficiale dell'episodio 13 ci segnala che l'arrivo in ospedale di una donna affetta da violente emicranie e allucinazioni mette in difficoltà Conrad e Devon.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

I due dottori, infatti, finiscono per discutere aspramente su come trattare la paziente in pericolo di vita, le cui condizioni peggiorano troppo velocemente rispetto alle previsioni che avevano fatto. Nic chiede aiuto ad un ex collega, che lavora nella clinica della dottoressa Hunt, per avere la cartella clinica di Lily. Poco dopo, la giovane si reca a casa e scopre che la sorella ha avuto un malore in seguito ad un overdose.

Bell decide di tendere una trappola a Lane Hunter

Conrad e Devon cercano le prove per denunciare la dottoressa Lane e scagionare così Nic. Ad aiutarli involontariamente è Olivia, una paziente ipocondriaca alla quale è stato diagnosticato un falso tumore. Intanto Mina, di nascosto dai suoi colleghi, ha iniziato una relazione con Micah, l'insegnante con problemi cardiaci sottoposto a trapianto qualche settimana prima.

Pubblicità

Lane chiede aiuto a Bell, ma si rende conto di non potersi più difendere in ogni modo. Per paura di essere accusato di complicità, Bell decide di tendere una trappola alla Hunter per riaffermare la propria popolarità davanti all'Amministrazione dell'ospedale.