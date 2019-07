Martedì 23 luglio è andata in onda in prime-time su Rai 1 l'ultima puntata della serie medical-drama The Resident, che vanta un nutrito cast di attori, fra i quali ricordiamo Matt Czuchry, Emily VanCamp e Bruce Greenwood.

La fiction ha chiuso i battenti con gli episodi 13 e 14 ricchi di colpi di scena e sorprese, intitolati rispettivamente "Corri, dottore corri" e "Eclissi del cuore". Nel primo, Nic cade in una trappola e viene arrestata ingiustamente dalla polizia, mentre nel secondo la Nevin, Conrad e Devon riescono a trovare le prove necessarie per incastrare una volta per tutte la dottoressa Lane Hunter.

La Nevin cerca di contattare un'infermiera della clinica di Lane

Nell'episodio 13 di The Resident, Conrad riesce a prendere il numero di targa dell'automobile dell'uomo che da qualche tempo sta pedinando la Nevin. Nel frattempo, quest'ultima prova nuovamente a chiedere aiuto alla sua ex collega, Allie Palmer, che lavora nella clinica di Lane Hunter. All'inizio la giovane, temendo di perdere il suo impiego, si rifiuta d'incontrare Nic, ma in un secondo momento cambia idea, così le telefona fissandole un appuntamento durante il quale le mostrerà la cartella clinica di Lily.

Nic si reca in clinica ma scopre che la chiamata di Allie era soltanto una trappola per incastrarla e farla arrestare. Dopo essere stata ricoverata per un breve periodo al Chastain Park, la sorella tossicodipendente di Nic, Jessie, viene avvicinata da Conrad che la invita a recarsi in un centro di disintossicazione.

Aj e Mina operano un'anziana signora che, impaurita dall'anestesia totale, accetta di sottoporsi all'intervento da sveglia.

Prima dell'operazione però, la Okafor rimprovera il collega per il suo atteggiamento troppo cinico nei confronti dei pazienti, spingendo il suo superiore a confidarsi con lei.

Bell tende una trappola alla Hunter per farla arrestare

Nell'episodio 14 Hawkins, con l'aiuto di suo padre, paga la cauzione di Nic per farla uscire di prigione. Devon scopre che Lane ha diagnosticato un falso tumore a Olivia, una paziente ipocondriaca che spesso si reca al pronto soccorso.

Con la cartella clinica della giovane tra le mani, il dottore, Conrad e Nic riescono finalmente ad incastrare la Hunter, denunciandola all'FBI.

Poco dopo i due medici e Nic corrono a riportare l'accaduto a Bell, il quale decide di tendere una trappola all'oncologa per timore di essere accusato di complicità. Per mettere in pratica il suo piano, Randolph invita la Hunter a distruggere tutte le cartelle cliniche fasulle, poi chiama la polizia e la fa arrestare con le mani nel sacco.

Alla fine della puntata si scopre che il padre di Conrad è il nuovo proprietario del Chastain Park Hospital.