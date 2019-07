Un Posto al Sole continuerà a stupire i telespettatori anche prima della pausa estiva che si terrà tra il 12 e il 23 agosto. La soap partenopea è stata confermata anche nella programmazione del palinsesto 2019/2020 ed è ormai alla stagione numero 23.

La settimana che precede le vacanze per gli abitanti di Palazzo Palladini vedrà protagonista, tra gli altri, ancora una volta Marina che ha da poco ritrovato Arturo, suo padre.

Vittorio prenderà finalmente la sua decisione

Alex continuerà ad essere stressata dalla sua famiglia, dal lavoro e dalla difficile convivenza alla terrazza con Mia. Tutto ciò, inevitabilmente, porterà anche ad una crisi con Vittorio che sarà sempre alle prese con Anita decisa a non mollare. Per le sorelle Parisi, più tardi arriverà l'armonia e ci sarà un riavvicinamento. Alla terrazza ci saranno momenti di serenità con Mia che verrà molto coccolata da Andrea e Arianna.

Finalmente Vittorio arriverà a prendere una decisione tra Anita e Alex.

Nell'ultima settimana prima della pausa estiva non mancheranno momenti di ilarità e simpatia con Renato che cercherà di riappacificarsi con Nadia ma creerà un ulteriore danno a suo discapito. Cerruti, invece, ancora preso dal suo amore impossibile per Michele, avrà un'occasione d'oro per avvicinarsi al giornalista, ma la sprecherà. Il destino però non sarà così crudele per il vigile: presto per lui arriverà una bella sorpresa che lo riscuoterà.

Renato distratto da un'altra donna

Renato farà un incontro inaspettato al termine di una giornata di divergenze con Nadia e l'uomo comincerà ad apprezzare le qualità di un'altra donna. Chi sarà? Intanto qualcosa di pericoloso accadrà a Marina: Alberto si presenterà a sorpresa alla villa dell'imprenditrice. Palladini scoprirà che il giardiniere della Giordano è in realtà Arturo, il padre della donna, e cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Nel frattempo, Patrizio Giordano, preso dal suo nuovo lavoro da chef nel progetto di chartering, farà una proposta particolare a Ferri. Il ragazzo vorrebbe far trascorrere una giornata speciale ai suoi amici di Palazzo Palladini.

Serena difenderà la sua famiglia

Clara verrà nuovamente umiliata da Alberto. La cameriera, innamorata dello spietato imprenditore, si troverà coinvolta in un equivoco che la ferirà profondamente nei sentimenti.

Inoltre, nella settimana dal 5 al 9 agosto, Serena si sentirà in dovere di difendere la sua tranquillità familiare e deciderà per questo di affrontare Leonardo. Con l'intenzione di mettere al primo posto la sua famiglia, Serena prenderà una decisione che spiazzerà Filippo lasciandolo senza parole.