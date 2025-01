Yesim assumerà un uomo per vendicarsi della sua rivale: "Trova qualcosa per disonorare Guzide", dirà nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che l'investigatore chiederà una cifra alta per seguire Guzide, ma Yesim non baderà a spese pur non avendo denaro a sua disposizione. La donna si intrufolerà nell'ufficio di Tarik per derubarlo e poter pagare l'investigatore. L'uomo seguirà Guzide e la fotograferà in compagnia di Sezai.

Yesim sempre più spietata con Guzide

Le anticipazioni di Tradimento annunciano una guerra spietata tra Guzide e Yesim che useranno tutte le armi a loro disposizione per colpirsi.

Dalla parte della giudice ci saranno i suoi figli e Tolga che si presenterà con Oylum da Yesim per mostrarle il video in cui elimina Burcu.

Guzide ricatterà Yesim con le immagini della stazione, costringendola a deporre in sui favore durante l'udienza contro Umit, accusato di aver rapito Oyku. Tarik non capirà il voltafaccia di Yesim che sarà costretta a dirgli del ricatto e ad ammettere di aver spinto Burcu sulle rotaie. Yenersoy sarà deluso dall'ennesima bugia della sua compagna, ma tenterà di aiutarla cercando il video in questione per acquistarlo.

Nel frattempo Guzide e la sua famiglia riprenderanno la loro vita di tutti i giorni dopo il trambusto dovuto all'arresto di Umit. Yesim non sopporterà vedere la sua rivale rialzarsi nonostante tutti gli ostacoli che ha dovuto affrontare e passerà all'offensiva.

Yesim a corto di denaro pur essendo la compagna di un uomo ricco

Nelle prossime puntate di Tradimento, Yesim assumerà un uomo, Faruk, per indagare su Guzide e procurarle qualcosa per rovinarle ulteriormente la vita. "Trova qualcosa per disonorare Guzide", dirà Yesim all'uomo che pretenderà un pagamento consistente. "Tuo marito ha venti milioni di dollari", dirà Faruk, spiegando che non si accontenterà di pochi spiccioli.

Yesim concorderà una cifra importante con l'uomo che inizierà a seguire Guzide e la fotograferà insieme a Sezai.

Yesim, invece, sarà in difficoltà con li pagamento perché Tarik le darà sempre meno denaro. Pur di procurarsi la cifra per pagare l'investigatore, Yesim si intrufolerà nell'ufficio di Tarik per derubarlo e qui scoprirà anche che l'uomo ha donato due milioni di euro ai suoi figli.

L'idea folle di Burcu per sbarazzarsi di Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide ha avuto un brutto incidente in auto e versa in gravissime condizioni in ospedale. Yesim è andata a trovare la sua rivale per cercare di conquistare Ozan e Oylum, ma ha ottenuto l'effetto contrario. I due ragazzi l'hanno cacciata con disprezzo dall'ospedale e Yesim è tornata a casa in preda alla rabbia e alla gelosia. Burcu è intervenuta con un consiglio piuttosto singolare: rivolgersi a una medium e liberarsi per sempre di Guzide. Sul proprio sito, la maga in questione promette di poter risolvere ogni problema e Yesim si è convinta di potersi sbarazzare della sua nemica una volta per tutte.