Il mese di agosto è ormai alle porte e, come abitudine, le serie televisive del pomeriggio di Canale 5 sono destinate a subire delle variazioni di palinsesto. In occasione delle vacanze estive di gran parte degli italiani, infatti, Mediaset è solita predisporre una pausa per Beautiful, Il Segreto e Una vita, che per alcuni giorni non andranno in onda. La guida tv di Canale 5 conferma tale abitudine, rendendo noto che lunedì 5 agosto sia Beautiful che Il Segreto non ci saranno.

Diversa sarà invece la programmazione di Una Vita e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che, sempre in tale data, risultano ancora presenti nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset con delle gradite variazioni di orario.

Una Vita prende il posto di Beautiful dal 5 agosto

La soap americana Beautiful andrebbe in pausa estiva a partire da lunedì 5 agosto come conferma la guida tv Mediaset della prossima settimana.

Tale sospensione dovrebbe durare ben tre settimane e proseguire fino al 26 agosto, anche se sulla data non c'è ancora una conferma ufficiale (il suggerimento è dunque di tenere sotto controllo i palinsesti di Canale 5 delle prossime settimane). Al posto delle vicende delle famiglie Spencer e Forrester troverà spazio, almeno inizialmente, la telenovela Una Vita: nella settimana del 5 agosto, infatti, essa andrà in onda a partire dalle ore 13:40 circa e proseguirà fino alle ore 14:50 circa quando lascerà spazio a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Conferme per la serie iberica arrivano anche per il serale di sabato 3 agosto su Rete 4, mentre ancora non è noto se gli appuntamenti serali e pomeridiani proseguiranno nelle settimane successive di agosto.

Sospeso anche Il Segreto

Un destino analogo a Beautiful verrà riservato anche a Il Segreto, che dovrebbe cominciare le vacanze estive a partire da lunedì 5 agosto. Anche in questo caso, la pausa dovrebbe durare fino al 26 agosto come segnalano i listini di Publitalia, ma l'invito è di tenere sotto controllo la programmazione di Canale 5 delle prossime settimane per eventuali variazioni di orario.

Al posto de Il Segreto troverà spazio la soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che dovrebbe essere sospesa solo durante la settimana di Ferragosto. Da lunedì 5 agosto a venerdì 9 agosto, invece, le vicende di Ferit e Nazli dovrebbero andare in onda per quasi due ore, occupando proprio lo spazio lasciato libero da Il Segreto. Esse, infatti, cominceranno alle ore 14:50 circa e proseguiranno fino alle ore 16:45 circa, quando verranno sostituite da un film.

Nessuna pausa estiva è prevista infine per la soap tedesca Tempesta d'amore che, proprio come accaduto nelle ultime stagioni, dovrebbe andare in onda regolarmente per tutto il mese di agosto su Rete 4.