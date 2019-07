Lorenzo Riccardi è sicuramente uno degli ex corteggiatori e tronisti più amati di Uomini e donne. Il ragazzo è stato molto amato dal pubblico della De Filippi, soprattutto nell'arco del suo percorso come tronista, dove i telespettatori hanno potuto conoscerlo meglio. Prima di sedere sulla sedia rossa, il ragazzo ha corteggiato Sara Affi Fella, che ha però preferito Luigi Mastroianni a lui. Alcuni mesi dopo la scelta è venuto fuori che la Affi Fella si era presa gioco di tutti perché era segretamente fidanzata con Nicola Panico. Nel corso di un evento, l'attuale fidanzato di Claudia Dionigi ha lanciato una piccola frecciatina alla ragazza.

Uomini e Donne, Lorenzo e la frecciatina a Sara che non passa inosservata

Lorenzo, grazie al suo percorso sul trono di Uomini e Donne, è riuscito a trovare l'amore. Lui e Claudia Dionigi sono infatti una delle ultime coppie uscite dal programma più seguite: i due convivono e sui social si mostrano più innamorati che mai. In questi ultimi giorni si è nuovamente parlato del caso Sara Affi Fella, per via di alcuni paragoni che gli utenti del web hanno fatto tra l'ex tronista e Angela Nasti, anche lei accusata di aver preso in giro la redazione ed il pubblico.

Riccardi e Claudia sono stati ospiti nelle recenti ore del "Chi Summer Tour", un'iniziativa di Alfonso Signorini che coinvolge alcune coppie uscite da Uomini e Donne. Signorini ha chiesto alla coppia come si sono conosciuti e la Dionigi ha rivelato di essere state lei a corteggiatore il ragazzo. Quest'ultimo ha spiegato di aver fatto per due anni il corteggiatore e in entrambi i casi è andata male.

L'ex tronista ha poi aggiunto la seguente dichiarazione: "La seconda volta menomale che mi è andata male", lanciando così quella che sembra essere una chiara frecciatina a Sara.

Gossip U&D, Lorenzo e Claudia Dionigi più uniti che mai

Sara Affi non ha ancora risposto alla frecciatina di Riccardi, ma potrebbe presto replicare. Negli scorsi giorni infatti, la ragazza aveva detto la sua dopo che Luigi Mastroianni l'aveva punzecchiata sui suoi social, scrivendo di rivedersi molto nell'ex corteggiatore Alessio Campoli.

La donna aveva sottolineato che ormai non fosse più il caso di fare questi riferimenti anche se lei ha sbagliato, dato che ormai ognuno ha la sua vita.

L'influencer potrebbe dunque decidere di replicare alla frecciatina fatta da Lorenzo o lasciar correre. Intanto il ragazzo si gode pianamente la sua nuova storia d'amore, che sembra ormai essere decollata. La coppia sembra essere infatti molto complice ed unita ed i tantissimi fan sperano che le cose tra i due possano proseguire sempre per il meglio.