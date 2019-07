Qualche giorno fa la redattrice del dating show Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha annunciato che venerdì 26 luglio, sarebbero state caricate su Witty Tv le interviste alle "coppie scoppiate" del programma, relative alle scelte fatte a fine maggio, per capire perché si fossero lasciati.

Attualmente è possibile trovare online anche l'intervista a Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià.

La sua è una storia, oramai, risaputa. La relazione con l'ex tronista è durata davvero pochissime settimane. Giulia, infatti, ha deciso di lasciare Manuel durante la vacanza di lui a Ibiza, in quanto accusato di aver baciato un'altra ragazza. La verità non è mai venuta a galla, proprio per questo motivo Manuel ha deciso di raccontare tutti i dettagli della sua relazione con la Cavaglià.

Uomini e Donne: tutta la verità di Manuel sul suo rapporto con Giulia

Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià durante l'ultima edizione di Uomini e donne, è stato intervistato da Raffaella Mennoia in esclusiva su Witty Tv.

La sua è stata una lunga intervista durante la quale il corteggiatore ha spiegato fin da subito che se la relazione con Giulia non è andata bene, secondo il suo parere, la colpa è stata maggiormente dell'ex tronista. Manuel, infatti, ha raccontato che Giulia era dolce nei suoi confronti solo in compagnia di amici. Al contrario, quando erano da soli, lei era sempre con il telefono in mano per controllare se aumentavano i suoi followers Instagram.

Successivamente Manuel ha dichiarato che Giulia l'avrebbe "fulminato" con una frase inequivocabile: "Ho cercato di capire cosa lei volesse da me. Le ho chiesto se mi volesse bene. Lei mi ha risposto: 'Sappi che io non mi innamorerò mai di te'".

Arriva poi il momento della sua vacanza a Ibiza, dove sono iniziate a circolare sul web le voci del suo presunto tradimento. Ebbene, stando a quanto dichiarato dall'ex corteggiatore, durante la sua vacanza, riceveva video di Giulia uscire da una discoteca assieme a un ragazzo.

A questo punto Manuel è tornato in anticipo dalla isola iberica per cercare di risolvere la situazione, ma ormai Giulia non voleva più saperne di lui; ma non finisce qui. Manuel infatti, qualche giorno dopo, viene a sapere che Giulia frequentava da circa tre settimane un altro ragazzo.

Manuel Galiano su Giulia: 'Se la incontrassi, le direi che sono stato fortunato ad essermela tolta dalla mia vita'

Stando a quanto raccontato da Manuel, pare che sia Giulia la maggiore responsabile della loro separazione, in quanto non ha mai amato l'ex corteggiatore e, inoltre, frequentava altri ragazzi durante il loro "fidanzamento".

In ogni caso Manuel chiude l'intervista affermando che l'ex tronista ha scelto lui solo perché Giulio Raselli l'avrebbe lasciata subito. "Se la incontrassi le direi che mi dispiace per la persona che è e che sono stato fortunato ad essermela tolta dalla mia vita", ha chiosato Galiano.