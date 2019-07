Oggi, venerdì 26 luglio, sono state caricate su Witty Tv tutte e 4 le interviste esclusive ai protagonisti di Uomini e donne che si sono detti addio a poco tempo dalla scelta. Il confronto tra Giulia Cavaglià e Raffaella Mennoia è stato molto serrato: la redattrice ha incalzato l'ex tronista sulle motivazioni che l'hanno spinta a lasciare Manuel Galiano dopo aver appreso dal web di un suo presunto tradimento.

La verità di Giulia sulla rottura con Manuel

Giulia Cavaglià ne è certa: Manuel Galiano l'ha tradita quando è stato in vacanza a Ibiza con gli amici a giugno scorso. Sebbene non ci siano prove inequivocabili del bacio che si dice l'ex corteggiatore abbia dato ad un'altra, la torinese ha fatto sapere di non avere alcun dubbio a riguardo.

Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a Witty Tv, la tronista ha ripercorso tutte le tappe della breve e litigiosa relazione con il savonese, una relazione durata circa un mese e finita per volere di lei.

La ragazza si è lamentata della poca voglia che il suo ex fidanzato aveva di stare con lei: questa versione, è ovviamente diametralmente opposta a quella che ha dato il giovane su questa vicenda.

Giulia ha deciso di chiudere con Manuel dopo aver visto tutte le segnalazioni che le sono arrivate sul web sul presunto tradimento subito, al quale lei sembra aver creduto sin da subito senza indagare.

Raffaella Mennoia, palesemente dubbiosa sul racconto della Cavaglià, le ha chiesto come fa ad essere certa di questa mancanza di rispetto se non ha visto altro che un filmato dove si intravedono due ombre che si abbracciano: la ventenne ha replicato che non ha bisogno di altre prove perché tutto quello che le è stato inviato sui social network le basta.

"Ma è assurdo basarsi su un chiacchiericcio e chiudere una relazione solo per questo", dice ad un certo punto l'autrice di U&D, mettendo in evidente difficoltà la sua interlocutrice.

"Ma tu cosa avresti fatto al mio posto Raffy?", prova a ribattere Giulia. "Come prima cosa avrei contattato l'altra ragazza, è molto strano che a te non sia venuto di farlo", ha aggiunto la collaboratrice di Maria De Filippi con un tono piuttosto alterato.

"Allora diciamo che una donna certe cose se le sente, non mi serviva altro", ha tagliato corto la torinese.

Manuel nega il tradimento e accusa: 'Lei aveva un altro'

Il tradimento che Giulia Cavaglià sostiene di aver ricevuto, secondo Manuel non ci sarebbe mai stato. Intervistato su Witty Tv, l'ex corteggiatore ha smentito categoricamente il Gossip che lo voleva intento a baciare un'altra a Ibiza.

"Non è assolutamente vero. In quel video si vedono solo due ombre e io non ero vestito di bianco quel giorno", ha fatto sapere Galiano nell'intervista che è stata caricata oggi sul sito.

Il savonese, però, ci ha tenuto a fare un'altra importante precisazione sul perché è finita tra lui e la tronista: "Una mia amica di Torino mi ha raccontato di aver incontrato un ragazzo che gli ha presentato la donna con la quale usciva da tre settimane.

Era Giulia. Si frequentavano ma non potevano ancora dirlo".

Insomma, il botta e risposta che c'è stato a distanza tra i due ex sembra aver confuso ancora di più le idee dei fan di Uomini e Donne: chi ha tradito chi? Ma soprattutto, chi dice la verità e chi mente?