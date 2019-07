Le rotture precoci tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, hanno spinto alcuni fan di Uomini e donne a "ribellarsi" sui social network: alla redattrice Raffaella Mennoia, infatti, in tanti hanno chiesto di invitare in studio entrambe le ex coppie per provare a fare chiarezza. La collaboratrice di Maria De Filippi, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che tutti i protagonisti di queste brevi storie d'amore saranno contattati per partecipare ad almeno una puntata di settembre per raccontare come mai le cose non hanno funzionato.

Il pubblico vuole chiarezza sugli amori già finiti

Nonostante manchino ancora più di due mesi al ritorno in onda di Uomini e Donne, gran parte dei telespettatori sta usando i social network per formulare alcune richieste alla redazione: dopo aver saputo della fine di ben due delle storie d'amore che sono nate al termine della scorsa stagione (a maggio, per la precisione), molti fan del programma si sono esposti per chiedere spiegazioni al riguardo.

È piuttosto insolito, infatti, che le coppie nate in studio "scoppino" a neppure un mese dalla scelta: nelle ultime settimane, invece, abbiamo assistito prima all'addio tra Angela Nasti e Alessio Campoli a 13 giorni dal fidanzamento davanti alle telecamere, e poi alla rottura mediatica tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano pare dopo un tradimento.

Un'affezionata spettatrice, dunque, ha inviato il seguente messaggio a Raffaella Mennoia: "A settembre, una cosa dovreste farla: invitate le troniste a metterci la faccia e a spiegare come mai, appena fatta la scelta, non hanno mai frequentato i ragazzi".

"La prima è stata sciocca, la seconda ha colto la palla al balzo per liquidarlo ma, prima di Ibiza, non l'ha mai frequentato", ha aggiunto questa persona che sembra avercela soprattutto con Angela e Giulia piuttosto che con i corteggiatori che hanno lasciato dopo neppure un mese di relazione.

Raffaella invita ufficialmente le troniste e i loro ex in studio

Il messaggio al quale la Mennoia ha risposto proprio nel giorno in cui la Cavaglià ha annunciato la rottura con Manuel su Instagram, si è concluso con la seguente richiesta: "Il pubblico non è composto da imbecilli, per cui un confronto con le troniste ci vorrebbe".

Raffaella, che è sempre stata disponibile nei confronti di chi le scrive sui social per avere spiegazioni su quello che accade a Uomini e Donne, ha immediatamente risposto: "Hai ragione. Chiederemo a tutti, lo dico pubblicamente, di venire a raccontare".

La redattrice, dunque, ha taggato tutti gli ex protagonisti del Trono Classico che nelle ultime due settimane hanno campeggiato sui siti di Gossip per le crisi che hanno vissuto e per i successivi addii, ufficializzati da Angela e Giulia sul web.