Rocco Fredella è stato sicuramente uno dei protagonisti principali della scorsa stagione del trono Over di Uomini e Donne soprattutto grazie alla sua storia d'amore travagliata con Gemma Galgani. Dopo essere stato trattato male proprio dalla dama torinese, che ha scelto di non uscire dalla trasmissione con lui, Rocco ha deciso di abbandonare definitivamente il parterre di Maria De Filippi.

Le critiche e polemiche contro Rocco

Dopo l'uscita dal programma, il cavaliere è stato ampiamente criticato soprattutto perché, immediatamente dopo, ha trovato la donna della sua vita ovvero Doriana e con la quale ha dichiarato al magazine della trasmissione di essere pronto anche al matrimonio.

Pubblicità

Pubblicità

Nei giorni scorsi però il cavaliere piacentino è andato su tutte le furie a causa di alcune offese ai danni della sua fidanzata da parte di alcuni detrattori.

La donna infatti è stata presa in giro per la sua capigliatura folta, ma non solo visto che ad essere tirato in ballo è stato anche Rocco. “Portala a tosare” è stato infatti il commento di un utente sul profilo Instagram dell'ex cavaliere di Uomini e Donne.

Rocco ha immediatamente risposto a tono intervenendo in difesa di Doriana ma rimarcando anche il fatto che, dietro a tutto, ci sia sicuramente molta invidia.

Pubblicità

Purtroppo dopo la sua partecipazione al trono Over, ma soprattutto il suo comportamento un po' troppo sopra le righe con Gemma Galgani, l'ex cavaliere si è inimicato una buona fetta di pubblico che ha immediatamente preso la palla al balzo per criticarlo.

Rocco e Doriana pensano al matrimonio

Nonostante i tanti haters e detrattori che si sono riversati sul profilo del Fredella per commentare negativamente la sua storia, Rocco e Doriana continuano ad essere una bellissima coppia pronta anche a fare il grande passo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

Stando infatti all'ultima intervista rilasciata dall'ex cavaliere a Uomini e donne Magazine, sembrerebbe proprio che ci siano addirittura dei preparativi in corso ma la location resta giustamente ancora top secret.

In molti si stanno anche chiedendo se a settembre, quando inizierà la nuova stagione di Uomini e Donne, Maria inviterà proprio Rocco con la sua nuova fidanzata per parlare del lieto evento. Gemma Galgani per il momento si sta godendo le sue vacanze estive e non ha risposto in merito a questa novità facendo intendere che, sicuramente, Rocco Fredella è un capitolo ormai chiuso della sua vita.

Non ci resta dunque che attendere per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi, ma soprattutto se questa nuova coppia riuscirà a dimenticare tutte le critiche vivendo a pieno la loro bellissima storia d'amore nata grazie anche alla trasmissione di Maria De Filippi.