Il lavoro della redazione di Uomini e donne non si ferma mai: nonostante il programma sia in pausa da circa due mesi, la ricerca dei nuovi protagonisti del Trono Classico non smette. Intervistata dal magazine della trasmissione, Raffaella Mennoia ha svelato che sono una ventina i ragazzi che le piacerebbe vedere sulla poltrona rossa a settembre: tra questi, spiccano alcuni volti noti, come qualche single dell'ultima edizione di Temptation Island.

Lavori in corso per la nuova stagione di Uomini e Donne

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne? A questa domanda che si stanno ponendo in tanti, ha provato a rispondere Raffaella Mennoia nel corso dell'intervista che ha rilasciato al magazine della trasmissione nei giorni scorsi. Sebbene non abbia fatto alcun nome, la redattrice ha lasciato intendere che ci sono concrete possibilità che sulla poltrona rossa possa sedersi qualcuno che il pubblico conosce già.

"Ho venti proposte che mi piacciono e posso dirvi che qualche volto tra questi lo conoscete", ha dichiarato la romana. Insomma, com'è abitudine da qualche anno a questa parte, anche all'inizio della nuova stagione del Trono Classico potremmo ritrovare sul trono dei personaggi che hanno già partecipato o al dating-show (nel ruolo di corteggiatore non scelto) oppure a Temptation Island.

La collaboratrice di Maria De Filippi, infatti, ha confessato: "I ragazzi di quest'anno sono tutti validi.

Il requisito per prendere parte a U&D è quello di essere single perciò, se nessuno di loro dovesse trovare l'amore nei prossimi mesi, le porte del nostro programma sono aperte".

I candidati al trono di U&D secondo il web

I volti noti che nell'ultimo periodo sono stati accostati alla poltrona rossa di Uomini e Donne sono: Giulio Raselli (il tentatore che ha fatto perdere la testa a Sabrina Martinengo), Alessandro Zarino (il single che ha lasciato Temptation mano nella mano con Jessica Battistello), Antonio Moriconi (ex corteggiatore di Teresa Langella), Federica Lepanto (tentatrice di Massimo Colantoni) e Javier (il single che ha interagito con Ilaria Teolis nel villaggio).

Chi segue da tempo Uomini e Donne, saprà benissimo che è diventata ormai un'usanza della redazione quella di mettere sul trono ragazzi già conosciuti: tra ex spasimanti non scelti e tentatori che si sono fatti notare nel reality estivo, sono moltissimi i volti noti che hanno cercato l'anima gemella nel dating-show di Canale 5.

Per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del Trono Classico, dovremo aspettare ancora un po': a fine agosto dovrebbero iniziare le registrazioni delle puntate di U&D che saranno trasmesse da lunedì 16 settembre al consueto orario delle 14:45.