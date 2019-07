Temptation Island sta per giungere al termine, anche se restano ancora diversi punti interrogativi sul finale del percorso delle tre coppie ancora presenti nel resort di Santa Margherita di Pula: Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola hanno dimostrato di avere più di qualche questione da chiarire, e le loro decisioni verranno rese note nelle due puntate che non sono state ancora trasmesse.

Forte del grande successo di quest'edizione, Mediaset ha deciso di raddoppiare il finale, trasmettendo un doppio appuntamento il 29 e 30 luglio. In attesa di scoprire chi uscirà insieme e chi si lascerà, Raffaella Mennoia ha rilasciato qualche breve spoiler nell'ultimo numero del tabloid Uomini e Donne Magazine, confermando che sarà meglio non dare nulla per scontato fino alla fine e che si potrebbe assistere a dei repentini cambiamenti d'idea da parte di qualche concorrente.

Una coppia cambierà idea dopo il falò

La quinta puntata di Temptation Island - trasmessa su Canale 5 lo scorso 22 luglio - si è conclusa con il falò di confronto tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, di cui non è stato reso noto l'esito finale. La coppia si lascerà? Il comportamento tenuto dal fidanzato durante il weekend da sogno con la single Elena lascerebbe davvero poco spazio all'immaginazione, ma Raffaella Mennoia ha sottolineato (senza fare nomi) che sarà meglio non dare nulla per scontato.

Tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, infatti, la collaboratrice di Maria De Filippi ha spiegato che qualcuno farà un passo indietro rispetto alla decisione presa nel confronto conclusivo. Infatti ha rivelato: "Nella puntata in cui verranno svelati tutti i dettagli su ciò che è accaduto nel mese dopo l'uscita delle coppie dal villaggio, si scoprirà che non tutti hanno confermato le scelte prese durante il falò di confronto finale".

Ad oggi, David e Cristina hanno deciso di uscire insieme, mentre Arcangelo e Nunzia e Andrea e Jessica hanno preso la decisione opposta. Invece restano top-secret le decisioni dei loro colleghi che verranno mostrate solo la prossima settimana.

Le voci insistenti su David e Cristina

Tra le coppie che hanno già concluso la loro avventura a Temptation Island, una su tutte sembrerebbe avere cambiato idea dopo quanto accaduto al falò di confronto.

Si tratta di David Scarantino e Cristina Incorvaia che potrebbero essersi lasciati dopo essere usciti insieme dal docu-reality delle tentazioni.

Quest'indiscrezione già circola da alcune settimane, ovvero da quando è andato in onda il faccia a faccia decisivo. Una presunta vicina di casa di David, infatti, ha rivelato di averlo visto solo e sconsolato dopo il ritorno dalla Sardegna e di essere certa che lui oggi sia single, seppur ancora molto deluso per come si è chiusa la storia con l'ex dama del Trono Over.