Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra che, ormai da diversi anni, in Italia viene trasmessa su Canale 5. Nel corso degli episodi che andranno in onda dal 22 al 26 luglio in Spagna, Prudencio Ortega mediterà vendetta nei confronti di Francisca Montenegro dopo aver scoperto il passato di Lola, la sua nuova fidanzata. Intanto a Puente Viejo serpeggerà la tensione a causa degli espropri ordinati dal sottosegretario.

Pubblicità

Pubblicità

Il Segreto: lite tra Raimundo e Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate che verranno trasmesse alla televisione spagnola la prossima settimana, rivelano che Raimundo e Francisca (Maria Bouzas) avranno un'accesa discussione a causa dell'atteggiamento di Maria Castaneda (Loreto Mauleon). Prudencio, invece, scoprirà il tragico passato di Lola, la quale gli rivelerà di aver dovuto uccidere il padre quando lo sorprese mentre abusava della sorella.

Pubblicità

Dopo aver ascoltato questa drammatica confessione, Ortega deciderà di concederle una seconda chance e la bacerà con passione per siglare la loro rappacificazione.

A Cuba, Maria inizierà a fare degli esercizi piuttosto impegnativi grazie all'aiuto dell'infermiera Vilches e all'oscuro di Fernando e dei familiari.

Anticipazioni Il Segreto: Prudencio e Lola fanno pace

Maria scoprirà che l'infermiera Vilches ha dei seri problemi psichici, e quest'ultima cercherà di convincerla a non farne parola con nessuno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Intanto Prudencio (José Milan) e Lola si giureranno amore eterno, seppellendo i dissapori che finora li avevano divisi. Matias, dal canto suo, cercherà di avvisare Ortega sulla reazione che potrebbe avere la matrona qualora dovesse scoprire della sua storia con Lola. L'uomo però si dirà disposto a fare qualsiasi cosa pur di proteggere il suo amore.

Il popolo di Puente Viejo contro gli sfratti

Dalle trame de Il Segreto si evince che la Montenegro apprenderà che Puente Viejo rischierà di essere inondata dopo l'apertura della diga.

Di conseguenza gli abitanti del paese, capeggiati da Severo Santacruz (Chico Garcia), decideranno di opporsi agli espropri sanciti dal sottosegretario.

Lola, invece, temendo le ritorsioni di Francisca, penserà che sia il caso di allontanarsi dal fratello di Saul, ma lui ribadirà di essere pronto a tutto pur di stare con lei.

Il piano di Ortega contro la Montenegro

I coniugi Guerrero comunicheranno l'intenzione di partire per il viaggio di nozze dopo essersi finalmente sposati.

Pubblicità

Prudencio, invece, penserà di organizzare un piano per sbarazzarsi della Montenegro e chiederà aiuto a Matias e Marcela. I Castaneda accetteranno di spalleggiare Ortega, pur consapevoli che si tratterà di una situazione che potrebbe diventare pericolosa.

A Cuba, Maria sarà sempre più intenzionata a tornare a camminare. La donna quindi chiederà a Vilches di sottoporla a delle sedute di agopuntura senza dire nulla a Fernando.