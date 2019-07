Il feeling che è nato tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino nel villaggio di Temptation Island, sembra essersi spento assieme alle telecamere. Intervistato dal magazine di Uomini e Donne sul rapporto che ha deciso di iniziare con la ragazza dopo l'addio al fidanzato Andrea Filomena, il tentatore ha fatto sapere che è successo poco o nulla dopo la fine del programma. Nonostante la protagonista del reality non abbia avuto nessun particolare slancio nei suoi confronti in questi giorni, il napoletano ha detto che le augura il meglio e che per lei ci sarà sempre.

È già finita tra Jessica e il single? Il gossip impazza

Sembra essersi rivelato un "fuoco di paglia" l'avvicinamento che c'è stato tra Jessica e il single Alessandro a Temptation Island: chi si aspettava che i due si frequentassero seriamente dopo lo spegnimento delle telecamere, sarà rimasto stupito nel leggere le dichiarazioni che il giovane ha rilasciato all'ultimo numero del magazine di U&D.

Al giornalista che gli ha chiesto di spiegare cosa prova per la Battistello, il napoletano ha fatto sapere: "Parlare di sentimenti in questa esperienza è prematuro.

Credo, però, che due persone per alimentare un interesse debbano viversi nella quotidianità e questo non è ancora successo".

Stando a queste parole, è evidente che la protagonista del reality Mediaset non ha avuto né il tempo né la voglia di conoscere meglio il tentatore che sembrava averle fatto perdere la testa nel villaggio. Nonostante la ex fidanzata di Andrea Filomena abbia accettato di tornare a casa con Alessandro, quando i riflettori del programma si sono spenti sulla sua vita, questa frequentazione non ha avuto un seguito.

"A prescindere dal nostro rapporto, in futuro sarò sempre presente qualora lei dovesse avere bisogno", ha aggiunto il ragazzo sulle pagine della rivista di Gossip.

I rumors sulle coppie dopo la fine di Temptation Island

Se la conoscenza tra Jessica e Alessandro sembra non essere proseguita dopo la fine di Temptation, si vocifera che anche le altre coppie del cast regaleranno colpi di scena non indifferenti nel racconto che faranno vedere su quello che è successo un mese dopo il ritorno a casa.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete recentemente, David Scarantino e Cristina Incorvaia si sarebbero lasciati a pochissimi giorni dal rientro dalla Sardegna: una ragazza che sostiene di essere la vicina di casa del cavaliere di Uomini e Donne, ha usato Twitter per dire che la dama avrebbe mollato il fidanzato e che lui oggi sarebbe disperato e perennemente in lacrime.

Nunzia e Arcangelo, che si sono detti addio al falò, sarebbero stati avvistati a cena insieme a Napoli, mentre Ilaria e Massimo, invece, pare abbiano lasciato la trasmissione in coppia spiazzando tutti.

Nessun lieto fine, invece, per Nicola e Sabrina che, dopo due anni d'amore, avrebbero deciso di proseguire ognuno per la sua strada dopo il confronto definitivo davanti a Filippo Bisciglia.