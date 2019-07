Giulia Salemi dopo la delusione ricevuta da Francesco Monte, sarebbe pronta a voltare pagina. Secondo le ultime voci dei rumors, la giovane italo-persiana avrebbe chiesto aiuto a Maria De Filippi.

La modella è stata protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha iniziato una relazione con il tarantino. Quando tutti pensavano che la liaison tra i due andasse a gonfie vele, è arrivata la rottura per mano di Francesco.

Mentre l'ex naufrago avrebbe già ritrovato il sorriso, Giulia sarebbe ancora single.

Per questo motivo, avrebbe chiesto a Maria De Filippi di farla salire sul Trono Classico di Uomini e donne. Stando a quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la Salemi avrebbe delle buone possibilità di arrivare nel dating più famoso d'Italia. Al momento Giulia risulta essere uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo: la giovane proprio nei giorni scorsi, ha raggiunto il traguardo dei 1 milione di follower: un risultato piuttosto importante, vista la sua giovane età.

Sulle pagine di ''Chi'' si legge: "Clamoroso sconvolgimento nella vita di Giulia Salemi: dopo la rottura con Monte, ha chiesto l'aiuto per ritrovare l'amore a Queen Mary". Anche se al momento non c'è nessuna conferma o smentita da parte della redazione, la bella italo-persiana sembra avere una percentuale piuttosto alta di approdare all'interno del programma.

Francesco Monte: 'Non ho tradito Giulia'

Dopo l'addio di Francesco Monte alla Salemi, molti si sono chiesti quando è avvenuto il fatidico incontro fra il tarantino e Isabella De Candia.

Alle voci di un presunto tradimento, l'ex gieffino ha replicato: "Vorrei fosse chiaro, che non ho mai tradito Giulia". In seguito Francesco ha dichiarato di credere nella lealtà e nella fedeltà, dunque non potrebbe mai commettere un errore simile.

Raffaella Mennoia: 'Ho venti proposte che mi piacciono'

Mentre tutti sono in vacanza Raffaella Mennoia è al lavoro per cercare i protagonisti della prossima stagione di Uomini e Donne.

La storica autrice ha annunciato che dopo aver effettuato i cast, è rimasta colpita da una ventina di proposte. Anche se è ancora presto per fare dei nomi, la Mennoia ha ammesso: "Qualche volto tra questi lo conoscete già". Da subito i fan del programma hanno pensato a qualche personaggio uscito da Temptation Island o qualche ex corteggiatore che non è stato scelto. Una delle cose certe è che non si tratta di personaggi famosi sul web, ma della vita reale.

Il braccio destro di Queen Mary infine, ha ribadito che Uomini e Donne è un programma aperto a tutti, basta solamente essere single nel momento del provino e all'inizio del dating.