Nuovo appuntamento dedicato alla soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che a partire da lunedì 5 agosto 2019 terrà compagnia ai telespettatori con un nuovo orario. Nello specifico ogni episodio andrà in onda dalle 14:45 alle 16:45. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche settimana invece, dicono che la verità sulla tragica fine dei genitori di Bulut, farà prendere una drastica decisione a Demet.

Quest’ultima quando suo marito Hakan Onder le ammetterà di essere veramente l’artefice del decesso di Demir e Zeynep, perderà le staffe. La sorella di Deniz dopo essersi scagliata contro il losco imprenditore, dicendogli di essere un assassino, gli farà presente di volerlo lasciare.

Demet scatena la furia del marito, Ferit allontana Bulut dagli Onder

Nelle prossime puntate dello sceneggiato, Ferit apprenderà una bruttissima notizia sulla morte di Demir e Zeynep in un momento poco opportuno per Demet.

Quest’ultima infatti farà i conti con l’ira del marito Hakan che sarà quasi sul punto di picchiarla dopo aver scoperto tramite Asuman che ha abortito senza farglielo sapere. Durante la tremenda scena, Bulut molto impaurito chiederà a Nazli di raggiungerlo. Nel frattempo l’Aslan e Deniz verranno a conoscenza che i defunti genitori di loro nipote hanno avuto il tragico incidente stradale perché i freni dell’auto su cui viaggiavano erano stati manomessi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A quel punto l’architetto si presenterà nell'appartamento del suo rivale e lo accuserà di essere l’assassino di suo cognato e di sua sorella. Purtroppo Hakan grazie all'assenza di prove per dimostrare la sua colpevolezza, affermerà più volte di essere estraneo all'intricata faccenda. Nonostante ciò, Ferit preferirà allontanare Bulut dal malvagio uomo. Successivamente l’Aslan continuerà a fare delle indagini per poter incastrare il suo nemico, recandosi a casa di Mehmet, un parente stretto di Resul in compagnia di Nazli.

La sorella di Deniz apprende la verità sulla morte di Demir e Zeynep, Hakan ricatta la moglie

Il malvivente non appena vedrà Ferit e la cuoca recarsi nella sua abitazione, dopo aver tentato di fuggire per averli scambiati per dei poliziotti, rivelerà al ricco imprenditore di non essere a conoscenza delle attività del cugino. La Piran e l’architetto non si accorgeranno affatto di essere stati seguiti da Demet.

Quest’ultima infatti busserà subito alla porta di Mehmet, che la rassicurerà dicendole di non aver svelato la sua collaborazione con Hakan, ovvero che gli ha ordinato di sabotare la vettura dei genitori di Bulut. La sorella di Deniz dopo aver appreso che suo fratello e sua cognata sono morti davvero per mano di suo marito, darà dei soldi al cugino di Resul in cambio del suo silenzio, riguardo al loro incontro.

A quel punto Demet farà ritorno a casa e sarà decisa ad affrontare Hakan. Quest’ultimo non appena si accorgerà del turbamento della moglie tenterà invano di tranquillizzarla, visto che la donna lo accuserà di essere l’artefice della morte di Demir e Zeynep. Durante l’acceso scontro l’Onder ammetterà a Demet di essere colui che ha commissionato l’omicidio dei genitori di Bulut. La sorella di Deniz si dirà disposta a porre la parola fine al suo matrimonio, ma Hakan risponderà al ricatto della donna con una delle sue minacce. Il losco imprenditore farà presente alla moglie che se lo lascerà farà sapere a tutti che ha tentato di porre fine alla vita di Nazli rinchiudendola in una cella frigorifera.