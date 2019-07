Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una vita riguardanti in particolare ciò che accadrà negli episodi in onda su canale 5 giovedì 1 agosto e venerdì 2 agosto, dove i fan della soap opera iberica potranno scoprire come si evolverà la vicenda legata a Ursula e al suo sequestro ad opera della figlia Blanca. Come visto infatti, la giovane Dicenta, nonostante abbia promesso a Samuel e Diego di pazientare per scoprire dove è nascosto il figlio Moises, presa dalla disperazione, agirà di impulso e con uno stratagemma riuscirà a rinchiudere la madre nella tomba degli Alday nel tentativo di farle confessare la verità sul figlio. Pronta a tutto pur di ritrovare il bambino, Blanca arriverà sul punto di commettere un omicidio, fermata giusto in tempo da Samuel.

Una vita, anticipazioni: Blanca contro Ursula, tenta di ucciderla

Intrighi e vendette sono gli ingredienti dei nuovi episodi della soap iberica in onda il prossimo 1 agosto a partire dalle 14,10 su canale 5. dove assisteremo all’epilogo del sequestro di Ursula. La perfida dark lady, incalzata dalle domande della figlia, continuerà a negare di essere coinvolta nel rapimento del piccolo Moises. Blanca, stanca ed esasperata dalla situazione, non crederà ad una sola parola e arriverà a pensare di togliere la vita alla madre la quale, approfittando di un momento di distrazione della figlia, riuscirà a dare fuoco al Pantheon.

Poco dopo sopraggiungerà Samuel, il quale ha intuito le intenzioni di Blanca e riuscirà ad impedire che la moglie commetta una follia. Intanto ad Acacias Rosina ha scoperto che Jacinto vende delle strane erbe che coltiva nel suo giardino e sarà furiosa con l’uomo.

Spoiler del 2 agosto: Samuel tradisce la dark lady

Anche questa volta Ursula riuscirà a salvarsi, anche se sarà sotto choc dopo quanto accaduto.

Mai si sarebbe aspettata una tale furia da parte della figlia e mediterà vendetta, cercando in tutti i modi di far rinchiudere Blanca in un ospedale psichiatrico. Samuel, che nel frattempo ha riportato a casa la moglie, interrogato dalle guardie chiamate da Ursula, mentirà ai militari su quanto accaduto al cimitero, prendendo di fatto le difese di Blanca e di Diego. Ursula quindi, non riuscirà a far passare per pazza la figlia che, dopo la tragedia sfiorata, si ritroverà ancora una volta alle prese con le ricerche del piccolo Moises.

Arturo nel frattempo, dopo la partenza di Silvia per l’Italia, sarà sempre più depresso anche a causa della cecità imminente.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda l’1 e il 2 agosto prossimi nel consueto orario delle 14,10 su canale 5, ricordando che sul sito Mediaset Play è possibile rivedere tutti gli episodi già trasmessi, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.