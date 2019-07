Gli spoiler degli appuntamenti della longeva soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" dal 15 al 19 luglio svelano che il ritorno di Patrizio nella città di Napoli renderà felice la famiglia Giordano alle prese con un periodo complicato. Raffaele ha vissuto un momento di preoccupazione per via delle scelte di Diego che non è riuscito a dimenticare la storia vissuta con Beatrice. Quest'ultima si riprenderà da un momento complesso dopo aver ottenuto lo scopo sperato e si dirà pronta per andare a lavorare allo studio di Aldo (Luca Capuano).

Diego (Francesco Vitiello), dopo aver avuto un riavvicinamento con l'avvocata Lucenti, sarà vicino dal compiere un gesto insano che lo porterà a essere fuori controllo. Filippo sarà chiamato a intraprendere un nuovo viaggio di lavoro e si renderà conto che questo suo ruolo manageriale gli provocherà nuovi contrasti nel rapporto con Serena (Miriam Candurro).

I dubbi nel rapporto tra Filippo e Serena

I rapporti tra i due innamorati porteranno a un ulteriore distacco tra i coniugi Sartori.

La signora Cirillo ha avuto dei contrasti con il marito dopo l'atteggiamento prepotente assunto da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) verso di lei. Il figlio dell'imprenditore avrà intenzione di dare la massima priorità alla relazione con la donna. Otello prenderà le distanze dagli affetti della famiglia e il motivo sarà dovuto al successo riscontrato sul web dopo aver salvato la vita dell'amico Renato (Marzio Honorato).

Le intenzioni di Marina che vuole instaurare un rapporto con Arturo

Marina (Nina Soldano) non riuscirà a staccarsi dal rapporto instaurato con Arturo che continuerà ad assumere un atteggiamento misterioso nei confronti dell'imprenditrice.

La madre di Elena comincerà a credere di avere le possibilità per creare un'amicizia con Arturo ma dovrà fare i conti con una novità inattesa pronta per complicare la situazione. Tale retroscena provocherà le paure di Marina che non vuole perdere l'uomo affetto da un tumore. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) vivrà attimi di paura e non comprenderà il motivo della sparizione di Diego che non riuscirà a mettere da parte i sentimenti per Beatrice (Marina Crialesi).

Patrizio e una nuova opportunità

Filippo e Serena non saranno in grado di ricucire il proprio rapporto in quanto dovranno porre attenzione intorno al progetto imprenditoriale di cui fa parte il dottor Ferri. I genitori di Irene continueranno a essere perseguitati dagli inconvenienti ma riusciranno a trovare una soluzione al problema. Patrizio farà i conti con un'occasione lavorativa d'oro e non avrà intenzione di lasciarsi sfuggire questa offerta per lavorare come chef presso lo yacht di Filippo.

Infine Alex, una volta tornata dalla Germania, farà i conti con la telefonata ricevuta da una persona inaspettata.