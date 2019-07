L'ultima settimana di luglio sarà foriera di belle notizie per la sfortunata Blanca. Non solo le sue condizioni psico-fisiche miglioreranno ma apprenderà anche che il suo piccolo Moises è ancora vivo. Sarà Diego a scoprire le macchinazioni di Ursula e a raccontare tutto alla giovane Dicenta.

Paquito, nel frattempo, dopo il bacio con Flora rischierà di perdere il lavoro.

Una Vita spoiler puntate 22-27 luglio

Samuel e Diego, impegnati nelle ricerche di Moises, informeranno Felipe e Leonor che sicuramente il neonato è ancora in vita e che probabilmente dietro la sua scomparsa si nasconde lo zampino di Ursula.

Blanca comincerà a dare segnali di ripresa, soprattutto quando apprenderà la bella notizia relativa all'amato figlioletto.

Samuel, parlando con la giovane Dicenta, cercherà di convincerla a procrastinare la sua partenza per il convento, senza rivelarle ancora il vero motivo per cui dovrebbe ripensare ai suoi propositi. Convinta che Carmen abbia svelato a Diego il luogo in cui si trova Moises, Ursula deciderà di vendicarsi e, dopo averla convinta ad uscire di notte per le strade di Acacias, la farà aggredire da un uomo che la ferirà ad una mano.

Arturo dirà al suo medico curante di essere pronto per farsi operare alla cataratta, ma lo specialista gli risponderà che prima di intervenire bisognerà attendere che perda completamente la vista. Il padre di Elvira, amareggiato e preoccupato per le sue condizioni di salute, diventerà nervoso e intrattabile, e Silvia non saprà come aiutarlo. Iñigo dopo aver appreso del bacio tra Flora e Paquito sarà molto preoccupato, temendo l'eventuale diffusione di uno scandalo che potrebbe rovinare gli affari a La Deliciosa.

Cristina Novoa incontrerà il Colonnello ma, pentita per le sue malefatte, eviterà di prendersi gioco di lui. Leonor rintraccerà Manrique, l'uomo che si era detto disposto ad acquistare La Deliciosa, il quale però farà sapere di non essere più interessato a presentare un'offerta.

Una Vita anticipazioni al 27 luglio: Blanca ha una nuova speranza

Paquito, a causa del bacio scambiato con Flora, rischierà di perdere il lavoro.

Ursula infatti minaccerà di licenziarlo, ma in sua difesa interverrà la pasticcera che dirà alla dark lady di essere stata lei a provocarlo.

Diego e Riera si alleeranno per provare a fermare una volta per tutte i malvagi piani di Ursula. Diego consegnerà a Blanca il ciondolo chiama-angeli che ha trovato nel convento di Santa Maria del Monte e dirà alla donna che Moises è vivo, anche se non sa ancora dove si trovi.

Blanca, al settimo cielo per la bellissima notizia, tornerà in sé e preparerà una strategia per fare in modo che emergano finalmente le responsabilità di Ursula.

Esteban riceverà una strana lettera da Luis Cecha, un soldato che ha combattuto nelle Filippine, e apprenderà che il suo amico è morto di tubercolosi. Silvia, per consolarlo, lo abbraccerà davanti a tutti, mentre Ursula li osserverà da lontano e poi si recherà da Arturo per raccontargli tutto.

Riera chiederà aiuto a Diego

Riera, quando scoprirà dell'aggressione ai danni di Carmen, andrà su tutte le furie e mediterà vendetta nei confronti della perfida Dicenta. A tal proposito parlerà con Diego e gli proporrà un'alleanza per smascherare una volta per tutte la dark lady: Alday lo affiancherà nella battaglia contro la malvagia donna, mentre Riera si impegnerà per scoprire dov'è tenuto nascosto Moises.

Cristina Novoa racconterà a Leonor di aver agito per conto di Ursula. La brillante scrittrice, dopo aver registrato le parole della visionaria, le farà ascoltare a tutte le persone che sono state ingannate da lei.