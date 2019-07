Le anticipazioni della famosa telenovela Una vita riportano entusiasmanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Diego e Samuel confideranno a Felipe e Leonor che Moises è ancora vivo. Poi Arturo scoprirà che non potrà operarsi alla cataratta finché la vista non sarà sparita del tutto. Per tale ragione, Valverde deciderà di non rivelare a Silvia la triste verità sulla sua malattia.

Pubblicità

Pubblicità

Frattanto, Iñigo scoprirà che Flora ha baciato Paquito e avrà paura che la vicenda diventi uno scandalo. Nel frattempo, Samuel convincerà Blanca a rimandare la sua partenza per il convento. Poi Cristina Novoa sarà notevolmente presa dai sensi di colpa.

Carmen viene assalita

Nelle puntate di Una Vita, come detto che verranno trasmesse dal 22 al 26 luglio, Ursula sarà sicura che è stata Carmen a rivelare la verità su Moises a Diego.

Pubblicità

Per tale ragione Ursula assolderà un tirapiedi che ferirà alla mano Carmen e gli intimerà di non mettersi più in mezzo alle faccende altrui. In seguito, Riera scoprirà il terribile avvenimento e vorrà vendicarsi contro Ursula. Nel frattempo Servante consiglierà a Paquito di rivelare a tutti che è stata Flora a baciarlo e non il contrario, ma l'uomo non vorrà compromettere l'onore della donna. Più tardi Riera proporrà a Diego di diventare suo alleato contro Ursula, se l'uomo accetterà allora lui lo aiuterà a cercare Moises. Successivamente Cristina Novoa confiderà a Leonor di essere stata comandata da Ursula.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Leonor smaschera Cristina Novoa

Esteban sarà notevolmente afflitto ed angosciato dopo aver scoperto che il suo amico è morto improvvisamente nelle Filippine per colpa della tubercolosi. Per tale ragione, Silvia cercherà di consolarlo e in un certo momento lo abbraccerà. Frattanto, Ursula noterà di nascosto l'abbraccio tra Esteban e Silvia. Poi la Dicenta minaccerà di far licenziare Paquito, ma Flora salverà la situazione.

Più tardi Leonor svelerà che Cristina Novoa ha preso tutti quanti in giro al fine di scoprire i loro segreti e confidarli poi ad Ursula. Nel frattempo, Flora si introdurrà nella stanza di Peña e scoprirà che l'uomo ha conservato alcuni scatti fotografici di Iñigo, ma non capirà per quale motivo. Poi Samuel convincerà Blanca a recarsi da Diego. Quest'ultimo mostrerà alla donna il 'chiama angeli' e le annuncerà che Moises è vivo.

Pubblicità

Dopo la bella notizia, Blanca sarà notevolmente felice e vorrà subito architettare un piano contro Ursula. Successivamente Peña scoprirà Flora mentre è intenta a frugare tra i suoi oggetti, ma non sarà adirato con la donna, al contrario le confesserà di essersi innamorato di lei. Nel frattempo Ursula rivelerà ad Arturo dell'abbraccio tra Silvia ed Esteban, ma l'uomo caccerà la donna di casa. Infine, Valverde sgriderà la Reyes per essersi lasciata andare in atteggiamenti intimi e poco consoni con Esteban.