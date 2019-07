Prosegue senza sosta il grande successo della nuova serie medical di Rai 1 The Resident, che annovera nel cast Matt Czuchry, Emily VanCamp, Melina Kanakaredes e Bruce Greenwood. Le vicende del dottor Conrad e delle sue indagini ospedaliere stanno conquistando le attenzioni del pubblico, facendo sì che la produzione statunitense ottenga degli ascolti di tutto rispetto: ad esempio gli episodi del 16 luglio hanno raggiunto uno share del 13,4% con 2.283.000 telespettatori.

Martedì 23 luglio andrà in onda la quinta ed ultima puntata della prima stagione di The Resident, durante la quale verranno trasmessi gli episodi 13 e 14, intitolati rispettivamente "Corri, dottore corri" ed "Eclissi del cuore". Nel primo appuntamento, Conrad e Devon saranno alle prese con il caso di una donna affetta da dolori lancinanti alla testa, mentre nel secondo Nic Nevin finirà in prigione.

Conrad si prenderà cura di una donna vittima di allucinazioni

Le anticipazioni del penultimo episodio rivelano che arriverà in ospedale una donna in preda a dolori lancinanti alla testa e vittima di allucinazioni. In suo soccorso interverranno Devon Pravesh e Conrad Hawkins, i quali proveranno a risalire alla causa dei problemi della paziente. I due medici, però, si renderanno conto che le prime cure non avranno alcun effetto, e a questo punto cominceranno ad indagare sulla vita di questa persona per capire cosa le è successo prima che giungesse in ospedale.

I due specialisti scopriranno che la donna ogni giorno si impegna per facilitare il reinserimento in società di ex detenuti.

Nic sarà molto impegnata nel trovare delle prove che possano incastrare definitivamente Lane Hunter. Allo stesso tempo, dovrà fare i conti con un uomo che comincerà a perseguitarla. La giovane, una volta rientrata a casa, troverà la sorella in condizioni delicate in seguito ad una overdose di ossicodone.

La Hunter chiederà aiuto a Randolph

Gli spoiler dell'ultima puntata di The Resident riportano che Devon riuscirà a parlare con un paziente di Lane Hunter, il quale racconterà che la dottoressa gli aveva diagnosticato un linfoma nonostante dalle analisi non risultasse alcun tumore.

Nic Nevin sarà arrestata ma riuscirà a ritornare in libertà grazie a Marshall Winthrop che pagherà la cauzione. Conrad cercherà in tutti i modi di trovare delle prove in ospedale che possano far emergere le macchinazioni di Lane per rovinare la carriera alla collega.

Nel frattempo, proprio la Hunter chiederà aiuto al suo amico Randolph Bell che, dopo averle dato il suo appoggio, improvvisamente prenderà una drastica decisione destinata ad avere dei risvolti importanti nella vita di diverse persone.