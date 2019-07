La dolce dedica prima di lasciare il programma per vivere la loro favola lontano dalle telecamere di Uomini e donne. Dopo il magic moment iniziale Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini hanno vissuto un momento di crisi a causa di alcune incomprensioni. A maggio l’ex dama del trono over aveva deciso di troncare la relazione dopo aver scoperto alcune bugie del torinese. Quest’ultimo non si è arresto ed è riuscito a riconquistare la romana anche grazie all’aiuto di Biagio Buonomo e Caterina Corradino, altra coppia che si era formata nel corso dell’ultima edizione del people show di Canale 5.

Pubblicità

Pubblicità

Sabrina e Paolo hanno raccontato cosa è accaduto nelle ultime settimane e come sono riusciti a superiore il momento no in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

“Mi aveva mentito su molte cose e questo mi aveva fatto arrabbiare moltissimo” - ha spiegato la Travaglini che ha aggiunto di aver voluto concedere una seconda possibilità all’ex corteggiatore di Gemma Galgani dopo tre travagliate settimane di riflessione. “Per fortuna ha deciso di dirmi la verità ed ho compreso che il sentimento che provo per lui è grande e quindi gli ho dato un’altra chance”.

Pubblicità

'Mi aveva mentito su molte cose'

Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini hanno superato il momento di crisi che l’aveva spinti a lasciarsi qualche mese fa. Nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne la cinquantatreenne romana ha spiegato di aver perso le staffe dopo aver ricevuto una serie di dettagliatissime segnalazioni sul passato dell’ex cavaliere del trono over. “Alla fine mi ha confermato la veridicità delle cose che mi erano state riferite”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

A peggiorare la situazione una successiva diretta Instagram del cinquantacinquenne che ha mandato su tutte le furie Sabrina: “Avrei preferito risolvere la questione tra noi”.

Dopo una pausa di riflessione Paolo è riuscito a riavvicinarsi a Sabrina. “Ha fatto tanti gesti carini, mi ha mandato anche i fiori e, soprattutto, mi ha fatto sentire il suo amore”. La frattura si è ricomposta anche grazie al prezioso contributo di Biagio e Caterina ed, in particolare, per quanto accaduto durante la festa per il cinquantesimo compleanno di Barbara De Santi.

“Ero stata invitata solo io perché anche Barbara era rimasta delusa dal comportamento di Paolo. Ad un certo punto Biagio mi ha portato fuori dal locale e mi ha fatto incontrare con lui”.

Il prezioso supporto di Biagio e Caterina

Durante il nuovo confronto con Marzotto l’ex dama del trono over ha compreso di provare sentimenti forti per Paolo: “Ho avuto un tonfo al cuore ed ho deciso di non reprimere questi sentimenti”.

Pubblicità

Inoltre Sabrina ha smentito che il periodo di crisi sia stato determinato da un tradimento dell’ex corteggiatore di Gemma Galgani: “Solo dicerie, non c’è stato nulla” - ha affermato la romana. Dall’altra parte Paolo Marzotto ha chiarito che dal 18 dicembre frequenta solo la Travaglini e che nel periodo in cui non si sono visti non è uscito con nessuna.

“Sono stato tre settimane a casa e sono dimagrito tantissimo.

Pubblicità

Quando siamo tornati insieme abbiamo fatto un pellegrinaggio durante il quale ho pregato molto ed ho chiesto di avere la forza di non dire più bugie”. Al momento nei progetti della coppia non c’è la convivenza. “La priorità restano i figli” - ha chiarito Sabrina che ha aggiunto che ora sta ricostruendo la sua storia con Paolo nella speranza che in futuro non si creino ulteriori crepe. “Quello che conta è l’amore e tra di noi c’è”.