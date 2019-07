La lunga estate che stiamo vivendo verrà arricchita da Una vita, la soap iberica verrà trasmessa da lunedì 5 agosto al posto di Beautiful che andrà in ferie. Grazie agli episodi di doppia durata la telenovela di Aurora Guerra verrà trasmessa da Canale 5 con inizio alle 13:40 fino alle 14:40. Arturo non accetterà la sua progressiva malattia e tenterà il suicidio mentre verranno a galla novità sull'Alday senior. Un uomo misterioso seguirà ovunque Silvia e finalmente Blanca saprà che Moises è stato ritrovato.

Una Vita anticipazioni, i giovani Alday si preoccupano per l'anziano padre

Diego sarà molto preoccupato per le condizioni del padre che a lui risulta ricoverato in una clinica Svizzera per farsi curare. Samuel, dopo avere saputo le intenzioni del fratello, si offrirà di partire al suo posto. Il più giovane degli Alday è a conoscenza che il marito di Ursula non è mai entrato in ospedale.

Carmen, che lavora come domestica ed è stata assunta dalla Dicenta per curare l'anziano Alday, approfittando che la madre di Blanca non è in casa, frugherà ovunque e verrà a conoscenza dell'amicizia del dottor Pallero e della vecchia istitutrice, sostituta ideale di Cayetana. Ursula non solo conosce il sedicente e misterioso dottore, ma nel suo appartamento tiene una piccola valigia con dentro una grande quantità di soldi.

Riera indagherà sul dottor Pallero

Riera inizierà, dopo avere conosciuto ciò che ha scoperto Carmen, a prendere informazioni e indagherà sul dottor Pallero. Una strana verità verrà alla luce, il medico sarebbe stato ucciso mentre era in atto una rapina. Non solo, Moises, il figlio di Blanca era insieme a lui e, in seguito, non è più stato trovato.

Mentre sta tornando ad Acacias, Riera verrà raggiunto da malviventi che lo aggrediranno in modo brutale.

La sua fortuna sarà che giungeranno presto Diego, Blanca e Carmen a dargli soccorso. Una nuova donna raggiungerà Acacias. Il suo nome è Lucia ed è una delle cugine di Celia. Ella, appena arrivata diverrà amica con Samuel e Silvia.

Arturo accoglierà la compagna, di ritorno dall'Italia che gli consegnerà una missiva di Elvira. Il colonnello Valverde, leggerà la lettera della figlia e si rincuorerà.

La speranza di riconciliarsi con lei non è mai mancata. Silvia, però, verrà seguita e sorvegliata da un individuo alquanto misterioso, di chi potrebbe trattarsi?

Leonor scoprirà che Inigo ha moglie

Flora penserà spesso a Peña , Indio lo terrà in pugno con le minacce. La giovane si confiderà con Leonor e le dirà di provare un dolce sentimento per lui. La scrittrice però sconsiglierà l'amica di frequentarlo.

In seguito Inigo e Flora vorranno lasciare il ricco quartiere spagnolo, qualcuno però li fermerà.

Si tratterà di Eva che arriverà ad Acacias insieme a un ragazzino e racconterà di avere sposato colui che si spaccia per Cervera. Non solo la coppia ha generato un figlio. Leonor, dopo questa rivelazione rimarrà senza parole, Inigo l'ha presa in giro e le ha raccontato il falso?