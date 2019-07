I prossimi episodi dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” daranno avvio ad un vero e proprio triangolo amoroso. Grande colpo di scena in arrivo per il protagonista Ferit Aslan che, finalmente, scoprirà tutta la verità sul documento trafugato da Asuman. A far luce sull’intricata faccenda al ricco imprenditore sarà Deniz. Quest’ultimo, sempre più stufo di vedere Nazli Piran e il suo amico molto complici, metterà in atto un piano con l’intento di farli allontanare. Ferit, quindi, apprenderà che a far ottenere la custodia di suo nipote Bulut a Demet e Hakan è stata la sorella di Nazli, Piran.

Riassunto episodi precedenti: Nazli scopre il tradimento della sorella

Nelle puntate che i telespettatori italiani hanno già avuto modo di vedere su Canale 5, Asuman ha consentito a Demet e Hakan di ottenere l'affidamento provvisorio del nipote Bulut. I coniugi Onder sono riusciti nel loro intento dopo aver mostrato al giudice la copia di un documento firmato dal defunto Demir. Ferit, furioso per essere stato allontanato dal nipote e con la convinzione che il vero interesse della coppia sia quello di tornare a far parte della sua azienda, ha iniziato a condurre delle indagini.

Intanto Nazli, dopo aver controllato il cellulare della sorella Asuman è rimasta sconvolta, perché è venuta a conoscenza della complicità della giovane con la sorte di Bulut. La cuoca ha perso i sensi non appena ha appreso che il suo datore di lavoro si trovava ad un passo dallo scoprire chi è il colpevole che ha trafugato il documento posseduto soltanto da lui. L’aspirante chef, dopo aver avuto il timore che sua sorella potrebbe essere smascherarla, ha deciso di non dire la verità all’Aslan quando lo stesso si è reso conto che è impossibile risalire al modello di cellulare con qui è stata scattata la foto compromettente.

Deniz si vendica, Ferit apprende di essersi allontanato dal nipote a causa di Asuman

Gli spoiler dei prossimi episodi italiani rivelano che finalmente Ferit scoprirà chi si cela dietro la foto del documento che ha decretato l’affidamento temporaneo di Bulut agli Onder. Prima di arrivare alla verità, Deniz continuerà a sperare che possa nascere una storia d’amore tra lui e Nazli. Tutto inizierà quando Ayla sempre più innamorata del suo ex fidanzato, chiederà all’Aslan di far avere alla Piran il foulard che ha dimenticato nel locale in cui si esibisce.

In occasione di una serata organizzata da Ferit nella sua villa, la cantante scatenerà la furia di Deniz. Quest’ultimo, non appena entrerà nella camera da letto del suo amico e vedrà l’indumento della cuoca, se ne andrà via in un malo modo a causa della forte gelosia. Il cognato di Hakan, pur avendo intuito che tra la coinquilina di Fatos e l’Aslan sta nascendo qualcosa che va oltre l’amicizia, non si darà per vinto, dato che continuerà a lottare per riuscire a conquistare la cuoca.

Deniz arriverà addirittura a scrivere una canzone per la Piran. Nel frattempo quest’ultima, stanca di dover continuare a tenere nascosto a Ferit il gesto orribile commesso da sua sorella, si allontanerà da lui decidendo di dare le dimissioni. L’Aslan dopo aver fatto il possibile per convincere la sua cuoca a continuare a lavorare per lui, la lascerà libera, precisamente quando Deniz lo ricatterà dicendogli di essere disposto a cedere le quote della società.

In seguito, Ferit si avvicinerà ulteriormente alla sorella di Asuman, invitandola a fare un ballo durante una festa sotto lo sguardo di Deniz, proprio quando dedicherà una sua canzone alla cuoca. Quest’ultimo, dopo aver avuto la conferma che tra Nazli e l’Aslan vi è un interesse sentimentale reciproco, si vendicherà. Il fratello di Demet essendo a conoscenza del tradimento di Asuman, tramite un bambino farà finire nelle mani di Ferit la penna usb contenente la foto scattata dal cellulare della giovane. Quest’ultimo, quando verrà a conoscenza di essersi allontanato da suo nipote a causa della sorella di Nazli, pretenderà spiegazioni dalla cuoca.